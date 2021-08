Camilo y Selena Gomez lanzan "999"

Según revelan en el comunicado oficial enviado a los medios, Selena está encantada de su colaboración con Camilo y expresó, “Camilo es un compositor y cantante fantástico que lleva con orgullo su corazón en la manga, algo con lo que conectamos de inmediato. No podría estar más emocionada de lo que estoy por colaborar con él”. Mientras que el colombiano quien hace un tiempo reveló en una entrevista que cantar con Selena era un sueño, también quiso dejarle un comentario: "Trabajar con Selena Gómez es un honor gigante. Desde el comienzo, 999 fue escrita pensando en la sonoridad de su voz y no existiría si no fuese creada soñando con esta colaboración. Me siento demasiado emocionado por la oportunidad que representa para mí y mi proyecto, una canción tan preciosa como esta, con una artista a la cual respeto y sigo desde hace tanto tiempo".