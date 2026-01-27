Selección femenina de EEUU logra su 5ta victoria consecutiva, con goleada de 5-0 ante Chile

Emma Sears y Trinity Rodman también anotaron por las estadounidenses, que no han concedido un solo gol en cinco partidos.

La entrenadora Emma Hayes optó por una alineación completamente diferente en el partido en UC Santa Barbara, en comparación con la que utilizó el sábado para la victoria del equipo por 6-0 sobre Paraguay en Carson, California. Las jugadoras en la lista promediaron 5,2 apariciones en el equipo nacional, la menor cantidad para una alineación desde 2001.

Bethune, quien juega para el Spirit de Washington, abrió el marcador a los 18 minutos. La portera chilena Ryann Torrero, salió para detener a Bethune, quien se dirigía sola hacia el gol, pero el disparo la superó.

Joseph, quien juega para las Stars de Chicago, fue titular por primera ocasión con Estados Unidos y anotó a los 26 minutos.

Sams, quien fungió como capitana para el partido, puso el 3-0 a los 33 con un gol tras un centro de Sears.

Estados Unidos hizo el 4-0 apenas 28 segundos después de comenzar la segunda mitad con un gol de Sears. Su remate fue a segundo palo y entró en la esquina superior.

Rodman anotó por segundo partido consecutivo a los 68, apenas cinco minutos después de entrar.

Después, Rodman corrió hacia el banquillo y bailó, instando a Hayes a unirse a ella, y la entrenadora accedió a regañadientes entre risas. Luego, Rodman instó a la multitud a animar.

La centrocampista Riley Jackson y la defensora Ayo Oke aparecieron en su primer partido internacional. Tres jugadoras —las delanteras Reilyn Turner y Maddie Dahlien y la centrocampista Sally Menti— debutaron con Estados Unidos contra Paraguay.

La lista no incluyó a jugadoras estadounidenses que militan en Europa porque están en medio de sus temporadas. Tampoco incluyó a jugadoras de Gotham FC, que están en Londres para las semifinales de la primera Copa de Campeones Femenina de la FIFA.

