americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Selección femenina de EEUU logra su 5ta victoria consecutiva, con goleada de 5-0 ante Chile

SANTA BARBARA, California, EE.UU. (AP) — Croix Bethune, Jameese Joseph y Emily Sams anotaron sus primeros goles con la selección y Estados Unidos aplastó el martes 5-0 a Chile.

Emma Sears y Trinity Rodman también anotaron por las estadounidenses, que no han concedido un solo gol en cinco partidos.

La entrenadora Emma Hayes optó por una alineación completamente diferente en el partido en UC Santa Barbara, en comparación con la que utilizó el sábado para la victoria del equipo por 6-0 sobre Paraguay en Carson, California. Las jugadoras en la lista promediaron 5,2 apariciones en el equipo nacional, la menor cantidad para una alineación desde 2001.

Bethune, quien juega para el Spirit de Washington, abrió el marcador a los 18 minutos. La portera chilena Ryann Torrero, salió para detener a Bethune, quien se dirigía sola hacia el gol, pero el disparo la superó.

Joseph, quien juega para las Stars de Chicago, fue titular por primera ocasión con Estados Unidos y anotó a los 26 minutos.

Sams, quien fungió como capitana para el partido, puso el 3-0 a los 33 con un gol tras un centro de Sears.

Estados Unidos hizo el 4-0 apenas 28 segundos después de comenzar la segunda mitad con un gol de Sears. Su remate fue a segundo palo y entró en la esquina superior.

Rodman anotó por segundo partido consecutivo a los 68, apenas cinco minutos después de entrar.

Después, Rodman corrió hacia el banquillo y bailó, instando a Hayes a unirse a ella, y la entrenadora accedió a regañadientes entre risas. Luego, Rodman instó a la multitud a animar.

La centrocampista Riley Jackson y la defensora Ayo Oke aparecieron en su primer partido internacional. Tres jugadoras —las delanteras Reilyn Turner y Maddie Dahlien y la centrocampista Sally Menti— debutaron con Estados Unidos contra Paraguay.

La lista no incluyó a jugadoras estadounidenses que militan en Europa porque están en medio de sus temporadas. Tampoco incluyó a jugadoras de Gotham FC, que están en Londres para las semifinales de la primera Copa de Campeones Femenina de la FIFA.

_____

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Gente camina por el centro de Toronto mientras una tormenta invernal pasa por la región, el domingo 25 de enero de 2026. (Cole Burston/The Canadian Press via AP)

El noreste enfrenta el último embate de una tormenta que llevó hielo, nieve y frío a EEUU

Una persona cruza una calle durante la tormenta invernal en Filadelfia, el domingo 25 de enero de 2026. (Foto AP/Matt Rourke)

Tormenta invernal masiva en EEUU trae hielo, temperaturas gélidas y cortes de energía generalizados

El icono de TikTok en la pantalla de un smartphone, el 28 de febrero de 2023, en Marple Township, Pensilvania. (AP Foto/Matt Slocum, Archivo)

TikTok finaliza acuerdo para crear nueva entidad en EEUU

Parte de un tren accidentado se ve en el lugar de una colisión de tren en Adamuz, en el sur de España, el lunes 9 de enero de 2026. (AP foto/Manu Fernández)

España inicia tres días de luto por el mortal accidente de tren mientras busca más cuerpos

Destacados del día

Escándalo: Cuba revendió el 60 % del petróleo que le envió Venezuela, según alto funcionario estadounidense

Escándalo: Cuba revendió el 60 % del petróleo que le envió Venezuela, según alto funcionario estadounidense

Hialeah: Exconcejal Angélica Pacheco se declara culpable de fraude por préstamo federal de la pandemia

Hialeah: Exconcejal Angélica Pacheco se declara culpable de fraude por préstamo federal de la pandemia

EEUU revocó licencias a Katapulk y Maravana por exceder exportaciones de vehículos a Cuba

EEUU revocó licencias a Katapulk y Maravana por exceder exportaciones de vehículos a Cuba

Trump afirma que Cuba va a colapsar muy pronto

Trump afirma que "Cuba va a colapsar muy pronto"

ARCHIVO - Gregory Bovino, comandante de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos --al centro--, recorre una tienda Target el 11 de enero de 2026 en St. Paul, Minnesota. (AP Foto/Adam Gray, archivo)

Trump logra victoria judicial: Corte libera a ICE de las restricciones impuestas por Minnesota

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter