Seis muertos y siete heridos en conflicto entre comunidades en Guatemala

David Custodio Boteo, director de la Policía Nacional Civil, confirmó a The Associated Press la muerte de cinco civiles y un soldado dentro de las tensiones entre las comunidades de pachipac y patzité de los municipios de Nahualá y Santa Catarina Ixtahuacán, del departamento occidental de Sololá. Los policías fueron liberados unas horas más tarde, indicó.

“El análisis de la situación revela un patrón que busca desestabilizar al Estado: El día de hoy 13 de diciembre, grupos paramilitares, ilegales, altamente armados atacaron el destacamento militar ubicado en Nahualá”, señaló el comunicado, que también reportó un bloqueo de carretera y el secuestro de autobuses de transporte público.

Videos que circulaban en redes sociales mostraban ruido de disparos y personas encapuchadas que corrían por las carreteras.

Un helicóptero ambulancia de la Fuerza Aérea intentó aterrizar en la zona para evacuar a los heridos, pero fue recibido con disparos y no pudo aterrizar, dijo el ejército.

El enfrentamiento ocurrió la tarde del sábado, aunque las autoridades no confirmaron los incidentes hasta más de ocho horas después. El gobierno dijo que el suceso reflejaba "un cambio crítico en la naturaleza del conflicto histórico que está siendo aprovechado por grupos ilegales armados”.

Los municipios de Nahualá y Santa Catarina Ixtahuacán del departamento de Sololá mantienen un conflicto limítrofe desde hace varios años debido a que comparten fuentes de agua y caminos vecinales que ambas reclaman como propios.

En diciembre del 2021 12 personas, entre mujeres, hombres y niños fueron asesinadas en una aldea rural del departamento de Sololá. La masacre ocurrió en la aldea Chiquix, del municipio de Nahualá, días antes de que un policía que realizaba rondas de seguridad en la zona fuera asesinado.

En su comunicado el gobierno dijo que las fuerzas de seguridad no se retirarán de las comunidades y que la población local es víctima de la “infiltración criminal".

El presidente, Bernardo Arévalo, anunció una conferencia de prensa el domingo para informar sobre las acciones que se tomarán en la zona.

FUENTE: AP