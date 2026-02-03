americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Seis ciudades de EEUU, incluida Nueva York, serán sedes del fútbol Los Ángeles 2028

MILÁN (AP) — Seis ciudades en Estados Unidos fueron nombradas como sedes del torneo de fútbol olímpico en los Juegos de Los Ángeles 2028.

Casey Wasserman, director ejecutivo del comité organizador de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, durante una reunión del COI previo a Juegos de Invierno en Milán, el martes 3 de febrero de 2026. (AP Foto/Luca Bruno)
Casey Wasserman, director ejecutivo del comité organizador de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, durante una reunión del COI previo a Juegos de Invierno en Milán, el martes 3 de febrero de 2026. (AP Foto/Luca Bruno) AP

Los partidos de la fase de grupos se llevarán a cabo en Nueva York; Columbus, Ohio; Nashville, Tennessee; San Luis, Missouri; además de San Diego y San José en California, anunciaron el martes los organizadores de los próximos Juegos de Verano.

Reynold Hoover, director ejecutivo de LA 2028, indicó a los miembros del Comité Olímpico Internacional que los Juegos se jugarán en "estadios de la MLS de primer nivel ya existentes".

El Rose Bowl en Pasadena fue previamente confirmado para albergar partidos de la fase de eliminación directa y la ronda de medallas.

___

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El expresidente Bill Clinton y la ex secretaria de Estado Hillary Clinton durante un evento de la vicepresidenta Kamala Harris, el 1 de agosto de 2024, en Houston. (AP Foto/LM Otero, Archivo)

Los Clinton aceptan testificar en investigación sobre Epstein en la Cámara de Representantes

El cuidador del Club de la Marmota, A.J. Dereume, sostiene a Punxsutawney Phil, la marmota que pronostica el clima, en el 140º Día de la Marmota, en Gobblers Knob, Pensilvania, el lunes 2 de febrero de 2026. Los cuidadores de Phil dijeron que la marmota pronosticó seis semanas más de invierno. (Foto AP/Barry Reeger)

Día de la Marmota: Phil predice 6 semanas más de clima invernal en EEUU

En esta foto, publicada por el representante estadounidense Joaquín Castro, demócrata por Texas, se ve a Adrián Conejo Arias y a su hijo Liam Conejo Ramos, de cinco años, en San Antonio, Texas, el sábado 31 de enero de 2026, tras ser liberados del centro de detención de Dilley. (Joaquín Castro vía AP)

Niño de 5 años y su padre regresan a Minnesota tras ser liberados de centro de detención en Texas

Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) detienen a un hombre durante un operativo, el domingo 11 de enero de 2026, en Robbinsdale, Minnesota (AP Photo/John Locher)

Jueza dice que no detendrá operaciones migratorias en Minnesota mientras avanza demanda

Destacados del día

Trump CUBa

Trump afirma que EEUU negocia con Cuba sobre un acuerdo energético

COLAPSAN las Gasolineras en Holguín, Cuba: El último es allá incluso pagando en dólares

COLAPSAN las Gasolineras en Holguín, Cuba: "El último es allá" incluso pagando en dólares

El expresidente Bill Clinton y la ex secretaria de Estado Hillary Clinton durante un evento de la vicepresidenta Kamala Harris, el 1 de agosto de 2024, en Houston. (AP Foto/LM Otero, Archivo)

Los Clinton aceptan testificar en investigación sobre Epstein en la Cámara de Representantes

Cuba niega diálogo formal con EEUU tras endurecimiento de sanciones de Trump

Cuba niega diálogo formal con EEUU tras endurecimiento de sanciones de Trump

Frente frío golpea Cuba: el Malecón habanero queda bajo el agua por fuerte oleaje

Frente frío golpea Cuba: el Malecón habanero queda bajo el agua por fuerte oleaje

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter