Justin Turner bajo investigación de MLB

Turner fue retirado del campo de juego a mitad del sexto partido de la Serie Mundial, tras informársele que había dado positivo en un examen de coronavirus.

Pero cuando los Dodgers ganaron el juego y se coronaron campeones por primera vez en 32 años, el pelotero ignoró las más elementales medidas de seguridad y salió al terreno a celebrar con sus compañeros.

En un comunicado, MLB dijo que Turner puso en riesgo a todos a su alrededor, a pesar de que la seguridad de las Grandes Ligas le prohibió regresar al campo.

“Tras la victoria de los Dodgers, está claro que Turner optó por ignorar los protocolos conjuntos acordados y las instrucciones que le dieron con respecto a la seguridad y protección de los demás. Si bien el deseo de celebrar es comprensible, la decisión de Turner de dejar el aislamiento y entrar al campo fue incorrecta y puso en riesgo a todas las personas con las que entró en contacto. Cuando MLB Security planteó la cuestión de estar en el campo con Turner, se negó enfáticamente a cumplir”, afirma el documento.

Por su parte, el pelotero escribió después del juego un mensaje en Twitter.

“¡Gracias a todos! Me siento genial, no tengo ningún síntoma. Simplemente experimenté todas las emociones que pueda imaginar. ¡No puedo creer que no pueda estar ahí afuera para celebrar con mis muchachos! Estoy tan orgulloso de este equipo e increíblemente feliz por la ciudad de LA #WorldSeriesChamps”.

La oficina del comisionado no dijo si contempla una sanción contra Turner o el equipo.