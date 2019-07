El principal problema en este momento es que el condominio no tiene cámaras de vigilancia y nadie sabe quién es el pistolero.

Con temor a mostrar su rostro en cámara, un residente contó lo que sintió en horas de la madrugada, al escuchar los disparos que interrumpieron su sueño.

Hombre abre fuego contra un condominio del NE de Miami

El incidente tuvo lugar en la calle 82 y la cuarta place, en el noreste de Miami.

Las autoridades respondieron cuando un hombre llamó a la policía a denunciar que su automóvil había sido alcanzado por una bala mientras él conducía por el área.

Aston Hotson, quien reside en el condominio, salía de su casa cuando vio a la prensa y se dio cuenta de que su vehículo también había sido alcanzado por un proyectil.

“Yo me siento mal por mí, porque ese tiro pudo haberme pegado. No sé quién hizo esto, pero me preocupa y encima ahora debo pagar la reparación porque el seguro no me va a pagar por esto”.

Residentes del área ven con preocupación el incidente y consideran necesario reforzar la seguridad.