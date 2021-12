Dos agentes de la Seguridad del Estado propinan severa golpiza a una periodista independiente

“Mi hijo de 19 años acababa de salir y de pronto veo que por la puerta del frente entran dos hombres con gorros negros que me van arriba y la emprenden a golpes conmigo sin mediar palabras “, indicó Páez al portal de noticias ICLEP .

La periodista también señaló que los que la violentaron no se llevaron nada y que su objetivo era golpearla y dejarla tirada en el piso, además de dejarle el mensaje de: “es la primera advertencia”.

“No tengo enemigos. No puedo pensar en otra cosa de que los que entraron a mi casa y me golpearon son de la Seguridad del Estado o personas enviadas por ellos”, expuso la reportera, quien desafortunadamente no pudo identificar a ninguno de los agresores; solo pudo escuchar el sonido de una motocicleta que se alejaban de su hogar.

Páez comentó que, ya una vez en el hospital, no le pudieron hacer una radiografía para descartar alguna costilla rota ya que no había materia prima para hacer Rayos X, y por lo tanto solo la inyectaron para apaciguarle el dolor. También indicó que, en el hospital un agente de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) entró a la consulta junto a ella y le quitó el certificado de lesiones que emitió el doctor.

A principios del mes de noviembre, el periodista del medio independiente de Cubanet, Vladimir Turró Páez denunció que fue víctima de una golpiza a manos de civiles, aparentemente enviados por el régimen de La Habana.

“Acaban de agredirme tres delincuentes al servicio de la dictadura, me golpearon en un ojo y luego me dijeron que esto era solo un adelanto de lo que me podría pasar el 15N si salía a la calle para hacer mi trabajo como reportero”, comentó Turró Páez su perfil de Twitter en aquel entonces.

El ICLEP condena al régimen de La Habana por los sistemáticos abusos contra periodistas independientes y exige justicia para todos los comunicadores que en estos momentos permanecen en las cárceles cubanas, así como para los que están bajo medida cautelar de prisión domiciliaria por la simple razón de ser periodistas.