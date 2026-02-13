americateve

Secuelas de tormenta Nils dejan 2 muertos en Francia; se mantienen alertas por inundación

PARÍS (AP) — Las secuelas de una letal tormenta seguían afectando el viernes a parte de Francia, mientras que en el suroeste del país persistía la preocupación por las inundaciones incluso después de que se levantaron las alertas por fuertes vientos, según el servicio meteorológico Météo-France.

Un auto circula por una calle anegada en Saint-Germain de Confolens, unas de las zonas del oeste de Francia afectadas por el paso de la tormenta Nils, el 12 de febrero de 2026. (AP Foto/Yohan Bonnet)
Un auto circula por una calle anegada en Saint-Germain de Confolens, unas de las zonas del oeste de Francia afectadas por el paso de la tormenta Nils, el 12 de febrero de 2026. (AP Foto/Yohan Bonnet) AP

Francia registró dos muertes ligadas al paso de la tormenta Nils: una el jueves en el departamento de Landes y la segunda “en las últimas horas” en Tarn-et-Garonne, explicó la portavoz del gobierno, Maud Bregeon, en declaraciones a TF1.

La segunda víctima era un hombre que fue hallado en su jardín, agregó.

El operador Enedis reportó que la tormenta dejó sin electricidad a hasta 900.000 clientes en su apogeo. El viernes por la mañana se había restablecido ya el servicio a cerca de la mitad de los afectados y se había movilizado a 3.000 efectivos, incluidos 2.100 técnicos, dijo.

El nivel de alerta por las inundaciones seguía siendo elevado. Météo-France mantuvo los avisos de nivel rojo por inundación para Gironde y Lot-et-Garonne —que seguirán en vigor el sábado— debido a una crecida significativa del río Garona.

Según Météo-France, Nils tenía una “fuerza poco común” y arrasó la costa occidental del país durante la madrugada del miércoles al jueves, y ahora se ha desplazado hacia el este, en dirección a Europa.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

