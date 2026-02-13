Secuelas de tormenta Nils dejan 2 muertos en Francia; se mantienen alertas por inundación

Compartir en:









Un auto circula por una calle anegada en Saint-Germain de Confolens, unas de las zonas del oeste de Francia afectadas por el paso de la tormenta Nils, el 12 de febrero de 2026. (AP Foto/Yohan Bonnet) AP

Francia registró dos muertes ligadas al paso de la tormenta Nils: una el jueves en el departamento de Landes y la segunda “en las últimas horas” en Tarn-et-Garonne, explicó la portavoz del gobierno, Maud Bregeon, en declaraciones a TF1.

La segunda víctima era un hombre que fue hallado en su jardín, agregó.

El operador Enedis reportó que la tormenta dejó sin electricidad a hasta 900.000 clientes en su apogeo. El viernes por la mañana se había restablecido ya el servicio a cerca de la mitad de los afectados y se había movilizado a 3.000 efectivos, incluidos 2.100 técnicos, dijo.

El nivel de alerta por las inundaciones seguía siendo elevado. Météo-France mantuvo los avisos de nivel rojo por inundación para Gironde y Lot-et-Garonne —que seguirán en vigor el sábado— debido a una crecida significativa del río Garona.

Según Météo-France, Nils tenía una “fuerza poco común” y arrasó la costa occidental del país durante la madrugada del miércoles al jueves, y ahora se ha desplazado hacia el este, en dirección a Europa.

