Secretario de Interior de EEUU se reúne con presidenta de Venezuela para tratar minería y recursos

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, atrás, y el secretario del Interior de Estados Unidos, Doug Burgum, se reúnen en el palacio presidencial de Miraflores en Caracas, Venezuela, el miércoles 4 de marzo de 2026. (AP Foto/Ariana Cubillos) AP

El también presidente del Consejo Nacional de Energía fue recibido por Rodríguez en el palacio presidencial de Miraflores, en Caracas, poco después de su arribo.

En febrero la administración Trump anunció su intención de crear un bloque comercial de minerales estratégicos con sus aliados y socios para defenderse del control de China en la cadena de suministro de estos minerales y tierras raras, esenciales en la fabricación de automóviles eléctricos, aviones militares, aparatos electrónicos y teléfonos móviles.

Además del petróleo, Venezuela es rica en oro, cobre, diamantes, coltán y otros metales preciosos, pero su explotación es insegura porque se trata de una industria poco regulada.

La Oficina Externa de Estados Unidos para Venezuela dio la bienvenida a Burgum y escribió en la red social X que además de reunirse con las autoridades venezolanas “establecerá contactos con empresas estadounidenses y venezolanas y trabajará por un sector minero legítimo y cadenas de suministro de minerales críticos seguras”.

Laura Dogu, la principal diplomática estadounidense en Venezuela, acompañó a Burgum en la reunión con Rodríguez.

Burgum, designado por Trump para liderar las ambiciones de su administración de impulsar la producción de combustibles fósiles, es el más reciente alto funcionario estadounidense en viajar a Venezuela luego de la captura y traslado del depuesto presidente Nicolás Maduro y su esposa a Nueva York para enfrentar cargos federales de tráfico de drogas.

El encuentro además se produjo 34 días después de que la presidenta encargada firmase la reforma parcial de la ley de hidrocarburos que suavizó el rígido control estatal sobre las operaciones petroleras vigente en las últimas dos décadas de gobiernos autoproclamados socialistas y que abrió ampliamente el sector a la inversión extranjera. Ese día, el Departamento del Tesoro comenzó oficialmente a levantar las sanciones a los hidrocarburos venezolanos que en su momento debilitaeon la industria y amplió la capacidad de las compañías energéticas estadounidenses para operar en Venezuela. FUENTE: AP