americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Secretario de Interior de EEUU se reúne con presidenta de Venezuela para tratar minería y recursos

CARACAS (AP) — El secretario del Interior de Estados Unidos, Doug Burgum, se reunió el miércoles con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, como parte de los planes del presidente Donald Trump de ejercer un control sobre los recursos energéticos y minerales del país sudamericano.

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, atrás, y el secretario del Interior de Estados Unidos, Doug Burgum, se reúnen en el palacio presidencial de Miraflores en Caracas, Venezuela, el miércoles 4 de marzo de 2026. (AP Foto/Ariana Cubillos)
La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, atrás, y el secretario del Interior de Estados Unidos, Doug Burgum, se reúnen en el palacio presidencial de Miraflores en Caracas, Venezuela, el miércoles 4 de marzo de 2026. (AP Foto/Ariana Cubillos) AP

El también presidente del Consejo Nacional de Energía fue recibido por Rodríguez en el palacio presidencial de Miraflores, en Caracas, poco después de su arribo.

En febrero la administración Trump anunció su intención de crear un bloque comercial de minerales estratégicos con sus aliados y socios para defenderse del control de China en la cadena de suministro de estos minerales y tierras raras, esenciales en la fabricación de automóviles eléctricos, aviones militares, aparatos electrónicos y teléfonos móviles.

Además del petróleo, Venezuela es rica en oro, cobre, diamantes, coltán y otros metales preciosos, pero su explotación es insegura porque se trata de una industria poco regulada.

La Oficina Externa de Estados Unidos para Venezuela dio la bienvenida a Burgum y escribió en la red social X que además de reunirse con las autoridades venezolanas “establecerá contactos con empresas estadounidenses y venezolanas y trabajará por un sector minero legítimo y cadenas de suministro de minerales críticos seguras”.

Laura Dogu, la principal diplomática estadounidense en Venezuela, acompañó a Burgum en la reunión con Rodríguez.

Burgum, designado por Trump para liderar las ambiciones de su administración de impulsar la producción de combustibles fósiles, es el más reciente alto funcionario estadounidense en viajar a Venezuela luego de la captura y traslado del depuesto presidente Nicolás Maduro y su esposa a Nueva York para enfrentar cargos federales de tráfico de drogas.

El encuentro además se produjo 34 días después de que la presidenta encargada firmase la reforma parcial de la ley de hidrocarburos que suavizó el rígido control estatal sobre las operaciones petroleras vigente en las últimas dos décadas de gobiernos autoproclamados socialistas y que abrió ampliamente el sector a la inversión extranjera.

Ese día, el Departamento del Tesoro comenzó oficialmente a levantar las sanciones a los hidrocarburos venezolanos que en su momento debilitaeon la industria y amplió la capacidad de las compañías energéticas estadounidenses para operar en Venezuela.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Un logotipo de ExxonMobil en una pantalla en sede de la Bolsa de Nueva York, el 2 de marzo de 2026. (Foto AP/Seth Wenig)

El Dow Jones cae más de 900 puntos y sube el petróleo por la guerra

Imagen entregada por el Comando Central de Estados Unidos que muestra a un avión aterrizando en el portaaviones USS Abraham Lincoln el 28 de febrero del 2026. (Marina de Estados Unidos via AP)

Tres soldados de EEUU mueren, cinco son heridos, en ataques a Irán

Un vehículo de Waymo transita por San Bruno, California, el 30 de septiembre de 2025. (Foto AP/Jeff Chiu, Archivo)

Los robotaxis de Waymo se expanden a Texas y Florida

La Guardia Nacional retira a un peatón de los alrededores de la sede de la Fiscalía General en Ciudad de México, el domingo 22 de febrero de 2026, tras la muerte del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como El Mencho (Foto AP/Ginette Riquelme)

Una mujer, un cerco por tierra y aire y una violenta batalla. Así acabó México con el líder del CJNG

Destacados del día

Israel lanza nueva ofensiva masiva contra Irán y Hezbollah tras miles de ataques en cuatro días de guerra

Israel lanza nueva ofensiva masiva contra Irán y Hezbollah tras miles de ataques en cuatro días de guerra

Expulsan de la CUJAE a profesor Abel Tablada tras críticas en Facebook sobre la crisis universitaria en Cuba

Expulsan de la CUJAE a profesor Abel Tablada tras críticas en Facebook sobre la crisis universitaria en Cuba

CRISIS EN CUBA: AEROPUERTOS SE QUEDAN SIN COMBUSTIBLE HASTA ABRIL

CRISIS EN CUBA: AEROPUERTOS SE QUEDAN SIN COMBUSTIBLE HASTA ABRIL

Pedro Sánchez desafía a Trump y resume la postura de España ante la guerra en Medio Oriente: No a la guerra

Pedro Sánchez desafía a Trump y resume la postura de España ante la guerra en Medio Oriente: "No a la guerra"

Una persona levanta un sombrero al aire mientras partidarios esperan los resultados de la elección en la que participa el fiscal general de Texas, Ken Paxton, candidato republicano al Senado federal, el 3 de marzo de 2026, en Dallas. (AP Foto/Julio Cortez)

¿Qué pasó en primeras elecciones de la campaña para los comicios de mitad de legislatura en EEUU?

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter