Secretario del Tesoro de EEUU pide regulaciones más flexibles para sistema financiero del país

WASHINGTON (AP) — El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, propuso una reforma de un panel regulador que supervisa la estabilidad financiera de la nación, abogando por regulaciones más flexibles.

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, saluda durante una mesa redonda con el presidente Donald Trump sobre subsidios agrícolas en la Sala de Gabinete de la Casa Blanca, el lunes 8 de diciembre de 2025, en Washington. (Foto AP/Alex Brandon)
El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, saluda durante una mesa redonda con el presidente Donald Trump sobre subsidios agrícolas en la Sala de Gabinete de la Casa Blanca, el lunes 8 de diciembre de 2025, en Washington. (Foto AP/Alex Brandon)

El Consejo de Supervisión de la Estabilidad Financiera (FSOC, por sus siglas en inglés), un organismo de Estados Unidos que se reúne los jueves y fue creado a raíz de la crisis financiera global de 2008, monitorea los riesgos para el sistema financiero y coordina los enfoques de los reguladores para supervisar el sistema financiero del país.

"Demasiado a menudo en el pasado, los esfuerzos para salvaguardar el sistema financiero han resultado en regulaciones onerosas y a menudo duplicadas", se indicó el jueves en una carta publicada por Bessent. "Nuestro gobierno está cambiando ese enfoque".

Bessent añadió que el consejo qué él mismo preside, comenzará a "considerar dónde los aspectos del marco regulatorio financiero de Estados Unidos imponen cargas indebidas y dónde perjudican el crecimiento económico, socavando así la estabilidad financiera".

Los miembros con derecho a voto del FSOC incluyen al jefe de la Junta de la Reserva Federal; el contralor de la Moneda del Departamento del Tesoro; el director de la Oficina de Protección Financiera del Consumidor (CFPB, por sus siglas en inglés); el presidente de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC, por sus siglas en inglés) y varios otros jefes de agencias.

El FSOC fue establecido en 2010 por la Ley de Reforma de Wall Street y Protección al Consumidor Dodd-Frank, una amplia ley de reforma financiera de Estados Unidos creada para prevenir futuras crisis económicas.

La senadora Elizabeth Warren, demócrata por Massachusetts y detractora del gobierno de Trump, criticó la idea de flexibilizar las regulaciones financieras, al afirmar que "adoptar este enfoque de no intervención en la estabilidad financiera dejará a nuestro sistema financiero y economía en mayor riesgo en cualquier entorno económico".

"Seguir este camino justo cuando están surgiendo grietas en el sistema financiero y las luces amarillas están parpadeando en toda nuestra economía es especialmente imprudente", señaló Warren en un comunicado, citando las recientes quiebras del prestamista automotriz de alto riesgo Tricolor Holdings, la empresa de autopartes First Brands y la plataforma de remodelación de viviendas Renovo Home Partners.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

