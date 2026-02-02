americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Secretaria de Justicia de EEUU anuncia dos arrestos más por protesta en iglesia de Minnesota

MINNEAPOLIS, Minnesota, EE.UU. (AP) — La secretaria de Justicia estadounidense Pam Bondi anunció el lunes dos arrestos más tras una protesta en una iglesia de Minnesota contra la represión migratoria, elevando a nueve el número de personas detenidas por el hecho.

Activistas se congregaron para protestar y encender velas en el lago congelado Nokomis, que forma la palabra Ice Out (un juego de palabras entre descongelación y fuera el ICE), el sábado 31 de enero de 2026, en Minneapolis, Minnesota. (Foto AP/Alex Brandon)
Activistas se congregaron para protestar y encender velas en el lago congelado Nokomis, que forma la palabra "Ice Out" (un juego de palabras entre "descongelación" y "fuera el ICE"), el sábado 31 de enero de 2026, en Minneapolis, Minnesota. (Foto AP/Alex Brandon) AP

Los nueve fueron identificados en una acusación formal de un jurado investigador que se hizo pública el viernes. Los periodistas independientes Don Lemon y Georgia Fort estaban entre las cuatro personas arrestadas el viernes. Otras tres personas fueron detenidas a principios de la semana, incluyendo a la destacada activista local Nekima Levy Armstrong.

Un jurado investigador en Minnesota acusó a los nueve de cargos federales de derechos civiles por conspiración e interferencia con los derechos de la Primera Enmienda de los feligreses durante la protesta del 18 de enero en la Iglesia Cities en St. Paul. Un pastor de la iglesia también es un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés). La protesta generó fuertes objeciones del gobierno del presidente Donald Trump.

En una publicación en redes sociales el lunes, Bondi identificó a los dos últimos arrestados como Ian Davis Austin y Jerome Deangelo Richardson. No dio detalles sobre sus arrestos.

Lemon, quien fue despedido de CNN en 2023 tras una complicada etapa como presentador matutino, ha dicho que no tenía afiliación con el grupo que interrumpió el servicio dominical al entrar en la iglesia. Se ha descrito a sí mismo como un periodista independiente que documenta a los manifestantes.

La acusación alega que Richardson viajó a la iglesia con Lemon cuando él transmitía en vivo y que Richardson le dijo a Lemon que necesitaban alcanzar a los demás. También alega que Austin se detuvo en los pasillos de la iglesia y reprendió en voz alta a un pastor con preguntas sobre el nacionalismo cristiano.

Los registros en línea de la cárcel muestran que Austin fue arrestado el viernes. De momento no queda claro cuándo fue detenido Richardson.

La abogada de Austin, Sarah Gad, no respondió una llamada solicitando comentarios. Los registros judiciales no identifican a un abogado para Richardson que pueda hacer declaraciones en su nombre.

El Departamento de Justicia comenzó su investigación después que el grupo interrumpiera los servicios coreando "fuera el ICE" y "justicia para Renee Good", en referencia a la madre de tres hijos de 37 años que muró baleada por un agente del ICE en Minneapolis.

La iglesia Cities pertenece a la Convención Bautista del Sur y lista a uno de sus pastores como David Easterwood, quien está al frente de la oficina de campo del ICE en St. Paul. ___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El cuidador del Club de la Marmota, A.J. Dereume, sostiene a Punxsutawney Phil, la marmota que pronostica el clima, en el 140º Día de la Marmota, en Gobblers Knob, Pensilvania, el lunes 2 de febrero de 2026. Los cuidadores de Phil dijeron que la marmota pronosticó seis semanas más de invierno. (Foto AP/Barry Reeger)

Día de la Marmota: Phil predice 6 semanas más de clima invernal en EEUU

En esta foto, publicada por el representante estadounidense Joaquín Castro, demócrata por Texas, se ve a Adrián Conejo Arias y a su hijo Liam Conejo Ramos, de cinco años, en San Antonio, Texas, el sábado 31 de enero de 2026, tras ser liberados del centro de detención de Dilley. (Joaquín Castro vía AP)

Niño de 5 años y su padre regresan a Minnesota tras ser liberados de centro de detención en Texas

Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) detienen a un hombre durante un operativo, el domingo 11 de enero de 2026, en Robbinsdale, Minnesota (AP Photo/John Locher)

Jueza dice que no detendrá operaciones migratorias en Minnesota mientras avanza demanda

Foto tomada el 2 de enero del 2026 de documentos que el Departamento de Justicia publicó sobre Jeffrey Epstein. (AP foto/Jon Elswick)

Surgen nombres famosos y detalles de investigaciones previas en los últimos archivos de Epstein

Destacados del día

Frente frío golpea Cuba: el Malecón habanero queda bajo el agua por fuerte oleaje

Frente frío golpea Cuba: el Malecón habanero queda bajo el agua por fuerte oleaje

Díaz-Canel Cuba

"No somos una amenaza": régimen cubano busca acercamiento con EEUU en medio de máxima tensión

Bad Bunny acepta el premio al mejor álbum de música urbana por Debí tirar más fotos durante la 68.a entrega anual de los Premios Grammy el domingo 1 de febrero de 2026, en Los Ángeles. (Foto AP/Chris Pizzello)

Bad Bunny arremete contra el ICE en los Grammy: "No somos salvajes, somos humanos y americanos"

Trump amenaza con denunciar a Trevor Noah por decir que estuvo en la isla de Epstein

Trump amenaza con denunciar a Trevor Noah por decir que estuvo en la isla de Epstein

El tanquero Emilia regresa vacío a La Habana, Cuba tras negativa de Jamaica a vender gas
ALARMA

El tanquero "Emilia" regresa vacío a La Habana, Cuba tras negativa de Jamaica a vender gas

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter