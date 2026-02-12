Seattle llega a acuerdo para indemnizar a familia de estudiante india atropellada por policía

Jaahnavi Kandula tenía 23 años fue embestida por el agente Kevin Dave, que conducía a una velocidad de hasta 74 millas por hora (119 kilómetros por hora) en una zona de 25 mph (40 km/h) mientras respondía a una llamada por una sobredosis de drogas. Llevaba las luces de emergencia encendidas y había estado usando la sirena en los cruces.

“La muerte de Jaahnavi Kandula fue desgarradora, y la ciudad espera que esta compensación financiera aporte algún sentido de cierre a la familia Kandula", declaró la abogada municipal Erika Evans en un comunicado el miércoles. "La vida de Jaahnavi Kandula importaba. Importaba para su familia, sus amigos y para nuestra comunidad”.

Kandula estaba cursando una maestría en sistemas de información en el campus de Seattle de la Universidad Northeastern.

“Si bien ninguna cantidad de dinero puede traer de vuelta a Jaahnavi, esperamos que esta resolución refleje la gravedad de lo que se perdió y subraye el valor de su vida", expresó la familia en una declaración escrita enviada por correo electrónico por una de sus abogadas, Vonda Sargent. "Era querida más allá de toda medida, y su futuro estaba lleno de promesas”.

Las partes presentaron un aviso de acuerdo en el Tribunal Superior del condado King el viernes pasado. El sitio local de noticias PubliCola informó primero sobre el acuerdo.

La muerte de Kandula desató indignación y manifestaciones, en particular después de que saliera a la luz una grabación de la cámara corporal de otro agente en la que el policía se reía y sugería que la vida de Kandula tenía un “valor limitado” y que la ciudad debía “simplemente mandarle un cheque”.

Diplomáticos de India solicitaron una investigación. El organismo civil de supervisión de la ciudad determinó que los comentarios del agente Daniel Auderer, que era dirigente sindical, dañaron la reputación del departamento y socavaron la confianza pública. Auderer fue despedido posteriormente y ha demandado a la ciudad por despido improcedente. Afirmó que sus comentarios pretendían criticar la manera en que los abogados probablemente responderían al caso.

El departamento de policía también despidió al agente que conducía, quien fue sancionado por conducción negligente y se le ordenó pagar una multa de 5.000 dólares. Los fiscales del condado de King declinaron presentar cargos por delito grave en su contra, al señalar que no podían demostrar que estuviera desatendiendo deliberadamente la seguridad cuando atropelló a Kandula.

Se espera que alrededor de 20 millones de dólares del acuerdo estén cubiertos por el seguro de la ciudad.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP