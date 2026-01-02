americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Sean Payton no se impresiona por récords de capturas de Denver

ENGLEWOOD, Colorado, EE.UU. (AP) — La semana pasada, cuando los Broncos de Denver ganaron su primer título de la División Oeste de la Conferencia Americana en una década, Sean Payton dijo que no habló de ello con su equipo y comentó a los periodistas que había oído que las gorras y camisetas conmemorativas eran feas.

Geno Smith (7), quarterback de los Raiders de Las Vegas, es capturado por Nik Bonitto, linebacker de los Broncos de Denver, durante la primera mitad del partido de la NFL del domingo 7 de diciembre de 2025, en Las Vegas. (AP Foto/Gregory Bull)
Geno Smith (7), quarterback de los Raiders de Las Vegas, es capturado por Nik Bonitto, linebacker de los Broncos de Denver, durante la primera mitad del partido de la NFL del domingo 7 de diciembre de 2025, en Las Vegas. (AP Foto/Gregory Bull) AP

Por lo tanto, no es sorprendente que Payton insista en que no está enfocado en las 64 capturas de quarterback, el mejor récord de la NFL y de la franquicia, que los Broncos han acumulado de cara al partido del domingo contra los Chargers de Los Ángeles.

En ese partido está en juego la cima de la Conferencia Americana.

“No me preocupan las capturas”, expresó Payton. "Me preocupa encerrar al quarterback, presionarlo adecuadamente. Así que no estamos concentrados en la cantidad de sacks.

"Mucho de esto tal vez tenga que ver con los rivales que hemos tenido en relación con la posición de quarterbacks, pero no me interesan los números de capturas”.

Aun así, son significativos.

Las 64 capturas que acumulan los Broncos, una más de las que tuvieron el año pasado cuando también lideraron la NFL, están 11 por encima del siguiente equipo, los Falcons de Atlanta, que tienen 53.

Un impresionante total de 17 jugadores de Denver han aportado al total de sacks, liderados por Nik Bonitto, quien lleva 12,5.

“Creo que ésa es la parte más subestimada cuando presionamos al pasador, o muchos de estos blitzes que se están ordenando, es que tenemos tantos muchachos desinteresados", manifestó Bonitto. "Los tackles defensivos están dispuestos a retroceder en cobertura, los linebackers exteriores pueden caer en cobertura y los backs defensivos saben cuándo ejercer presión con disparos y simplemente los muchachos presionan de la manera correcta.

“Por eso estamos viendo los números que tenemos y todos pueden obtener una parte del pastel cuando se trata de conseguir las capturas”.

Durante un tiempo, los Broncos estaban en camino de establecer el récord de la NFL de más capturas en una temporada, una marca que poseen los Bears de Chicago, quienes lograron 72 en 1984.

Pero desde su semana de descanso hace un mes y medio, los Broncos han promediado tres capturas por partido, menos que las 4,45 que produjeron durante sus primeros 11 duelos.

Para frenar la presión de pase de Denver, los pasadores rivales han soltado el balón rápidamente.

“Más les vale”, bromeó el coordinador defensivo de Denver, Vance Joseph.

De lo contrario, serán capturados.

Los Broncos solo capturaron al QB de tercer equipo de los Chiefs, Chris Oladokun, una vez en su victoria 20-13 en el Arrowhead Stadium la noche de Navidad, pero lo limitaron a 66 yardas de pase y mantuvieron a Kansas City en apenas 139 yardas de ofensiva total.

Joseph insiste en que los Broncos podrían haber destrozado el récord de sacks en una sola temporada si los cazamariscales de Denver no fueran desinteresados. Pero son un grupo disciplinado, no pasan más allá del movimiento en retroceso profundo del QB y, como dijo Payton, se enfocan en encerrarlo.

Si él da unos pasos al frente para evitar la presión, el liniero defensivo Zach Allen ha estado allí para cerrar la ruta de escape. Los 45 golpes al QB de Allen hasta ahora lideran la liga, ocho por delante del segundo lugar Myles Garrett, quien puede establecer el récord de una sola temporada con un sack el domingo.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El presidente Donald Trump y su homólogo ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, salen de una conferencia de prensa conjunta en el club Mar-a-Lago de Trump, el domingo 28 de diciembre de 2025, en Palm Beach, Florida. (AP Foto/Alex Brandon)

EEUU ofrece a Ucrania garantía de seguridad de 15 años como parte del plan de paz, dice Zelenskyy

Una mujer jala una alfombra después de que lluvias nocturnas inundaran un campamento de tiendas de campaña junto a la playa, el domingo 28 de diciembre de 2025, en Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza. (AP Foto/Mohammad Jahjouh)

Trump y Netanyahu se reunirán en Florida en un momento crucial para la tregua en Gaza

Rescatistas trabajan en un edificio dañado por un ataque ruso, el sábado 27 de diciembre de 2025, en Kiev, Ucrania. (AP Foto/Efrem Lukatsky)

Rusia lanza drones y misiles sobre Kiev que dejan 8 heridos antes de reunión Ucrania-EEUU

Una persona rellena un boleto de lotería el lunes 22 de diciembre de 2025 en Portland, Oregon. (AP Foto/Jenny Kane)

Un jugador de Powerball en Arkansas gana un bote de lotería de 1.817 millones de dólares

Destacados del día

🚨 CRIMEN QUE ESTREMECE A MATANZAS: Arrestan a dos hombres por la muerte del adolescente Dilan Alejandro en Colón

🚨 CRIMEN QUE ESTREMECE A MATANZAS: Arrestan a dos hombres por la muerte del adolescente Dilan Alejandro en Colón

🚨 TRAGEDIA PASIONAL ENTRE CUBANOS EN MISSOURI: Exnovio mata a su expareja y a su nueva pareja y luego se suicida

🚨 TRAGEDIA PASIONAL ENTRE CUBANOS EN MISSOURI: Exnovio mata a su expareja y a su nueva pareja y luego se suicida

FRIO EN CUBA: Fin de año helado y enero arranca con frío inusual en varias provincias

FRIO EN CUBA: Fin de año helado y enero arranca con frío inusual en varias provincias

REVELADA EN LA HABANA: La Letra del Año 2026 marca el rumbo espiritual de Cuba

REVELADA EN LA HABANA: La Letra del Año 2026 marca el rumbo espiritual de Cuba

ARCHIVO – Páginas de healthcare.gov, el sitio web de la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio, en la pantalla de una computadora en Nueva York, el 19 de agosto de 2025. (AP Foto/Patrick Sison, Archivo)

Millones de estadounidenses enfrentan aumentos en costos de salud tras expiración de subsidios

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter