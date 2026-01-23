Sean McVay cumple 40 años con nueva perspectiva y los mismos sueños para sus Rams

Sean McVay, entrenador de los Rams de Los Ángeles, corre en una práctica el viernes 23 de enero de 2026 (AP Foto/Caroline Brehman) AP

“¿Qué es un buen cumpleaños? Cuando estoy trabajando en mi cumpleaños, y si estoy trabajando la próxima semana”, dijo McVay. “Eso sería un cumpleaños increíble. Ese es el único regalo que quiero”.

Este año, estará preparando a los Rams para el partido de campeonato de la Conferencia Nacional, programado para el domingo. Si Los Ángeles (14-5) vence a los Seahawks de Seattle (16-3), McVay comenzará su próxima década preparándose para dirigir en su tercer Super Bowl, algo que nadie ha hecho a su edad.

McVay ha sido el "más joven" y el "primero" en una asombrosa cantidad de logros desde que tomó el control de los Rams como un prodigio de 30 años. Se convirtió en emblema del entrenamiento cerebral enfocado en la ofensiva mientras transformaba una franquicia que había pasado penurias durante mucho tiempo en un ganador.

Y su estatura en la jerarquía de su profesión no ha cambiado realmente en nueve años.

Al llegar a los 40, McVay sigue trabajando largas horas, innovando constantemente y esforzándose por dominar cada faceta de este complejo juego. Pero después de considerar públicamente alejarse de este trabajo hace varios años, el padre de dos hijos pequeños también dice que ha desarrollado una perspectiva más matizada sobre lo que realmente significa el fútbol americano y lo que realmente es entrenar.

“He tenido mucho que madurar desde hace nueve años cuando llegamos aquí por primera vez”, dijo McVay. “En los últimos años, y creo que a través de algunos de los tiempos adversos donde realmente te ves obligado a hacer esa reflexión, es donde proviene la apreciación y la alegría del viaje. No se trata exclusivamente de los trofeos. Todos esos son efímeros. Las otras cosas duran mucho más, y creo que mantiene tu copa llena cuando realmente es de donde proviene tu motivación intrínseca.

"Porque si solo se trata de las otras cosas, creo que eso es demasiado superficial”.

McVay ya ha alcanzado casi todas las metas relevantes en la carrera de un entrenador, y casi siempre fue el primero en llegar a cada una.

Se convirtió en coordinador ofensivo a los 27 años en Washington. Fue el entrenador en jefe más joven en la era del Super Bowl en 2017, cuando los Rams lo contrataron, e inmediatamente los llevó a su primera aparición en los playoffs en 13 años.

A los 33 años, McVay se convirtió en el entrenador en jefe más joven en llegar al Super Bowl.

A los 36, fue el estratega más joven en ganar el Super Bowl.

A los 39 años, la semana pasada en Chicago, McVay logró su décima victoria en los playoffs, la mayor cantidad por cualquier entrenador menor de 40 años, y el mismo número que Bill Walsh y George Seifert lograron en toda su carrera.

Con la salida de Mike Tomlin de Pittsburgh y el despido de Sean McDermott por parte Buffalo este mes, McVay es ahora el segundo entrenador con más tiempo en el cargo en toda la NFL, solo detrás de Andy Reid de Kansas City.

Si bien sus resultados año tras año han sido sobresalientes —ocho temporadas ganadoras, siete apariciones en los playoffs, cuatro títulos de la División Oeste de la Nacional y esas dos carreras al Super Bowl— McVay dice que se enorgullece más de su evolución como líder que de su éxito constante en el campo.

“Lo que más pienso es en el aprecio cuando no he estado en mi mejor momento pero sentí un apoyo incondicional”, dijo McVay. “Eso significa mucho para mí. Hubo momentos en los que he sido abierto sobre donde no fui el líder, no fui el hombre o el entrenador que quería ser de manera constante. No estoy diciendo de ninguna manera que lo tengo todo resuelto. Pero soy mejor de lo que era antes, y es sólo porque estoy rodeado de personas, y tengo familia y amigos y personas en este edificio, que hacen que uno quiera hacerlo mejor”.

McVay necesitó esa madurez para prosperar durante un caótico 2025.

Comenzó el pasado enero, cuando dirigió a los Rams en dos duelos de playoffs en medio del caos causado por los incendios forestales del sur de California cerca de su complejo de entrenamiento. Comenzó la nueva temporada desgarrándose la fascia plantar en la línea lateral en la Semana 2 mientras corría para hablar con un árbitro.

Los Rams lograron un comienzo de 11-3 antes de una caída que los sacó del primer puesto de la Nacional. Pero después de dos duras victorias en los playoffs, el equipo de McVay podría convertirse en apenas el sexto en la historia de la NFL en ganar tres duelos consecutivos de postemporada como visitante.

En medio de toda esta emoción laboral, McVay y su esposa Veronika ampliaron su familia el mes pasado con el nacimiento de Christian, su segundo hijo en poco más de dos años. El otrora adicto al trabajo ama la paternidad, tanto por su nueva perspectiva de la vida como por la forma en que lo une con amigos y colegas.

“Ha sido divertido verlo convertirse en padre de dos”, dijo el mariscal de campo Matthew Stafford, quien tiene cuatro hijos. “Estaba haciendo FaceTime con mis hijas en la sala de reuniones (el viernes) por la mañana, y él le estaba preguntando a (la hija menor) Tyler si su diente todavía está flojo. Es una relación realmente genial y única, y una que no doy por sentada”.

_____

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP