Seahawks y Rams se enfrentan en partido clave por el título divisional

Jaxon Smith-Njigba (11), wide receiver de los Seahawks de Seattle, es derribado por Mekhi Blackmon (29), de los Colts de Indianápolis, durante la segunda mitad del partido de la NFL, el domingo 14 de diciembre de 2025, en Seattle.

El partido de revancha de Darnold y los Seahawks, este jueves por la noche contra los Rams, tiene importantes implicaciones para el título de la División Oeste de la Conferencia Nacional. Los Seahawks (11-3) y los Rams (11-3) están empatados en la cima y un juego por delante de los 49ers.

Una victoria para cualquiera de los equipos lo pondría en una posición privilegiada para asegurar el título y potencialmente el primer puesto en los playoffs.

“Estamos emocionados por este desafío”, dijo Darnold. “Obviamente, es un partido divisional, y jugar contra estos chicos la última vez no fue mi mejor esfuerzo. Siento que, como ofensiva, sólo tenemos que seguir haciendo lo que hemos estado practicando, mantenernos en los detalles. Pero insisto, este equipo tiene una defensiva muy buena”.

La defensiva de los Rams, que ocupa el 13er puesto en la NFL en yardas totales permitidas, causó todo tipo de problemas para Darnold en noviembre. La ofensiva de los Seahawks ha tenido dificultades en ocasiones desde entonces y no ha anotado un touchdown en el primer cuarto desde una victoria sobre Arizona, obtenida el 9 de noviembre.

Aun así, Seattle tiene una defensiva situada entre las cinco mejores y ha permitido 25 puntos totales en sus últimos tres partidos. Según el entrenador de los Rams, Sean McVay, Los Ángeles será desafiado tanto como los Seahawks.

Tal evaluación tampoco estaría fuera de lugar para los Rams, un equipo que ha ganado ocho de sus últimos nueve duelos y ha anotado al menos 40 puntos en tres de sus últimos siete partidos. Los Seahawks tienen al receptor líder de la NFL, Jaxon Smith-Njigba, pero Puka Nacua de Los Ángeles no se queda atrás con la segunda mayor cantidad de yardas por recepción en la liga.

Sin terceras opciones

Si la lesión en el tendón de la corva de Davante Adams lo deja fuera el jueves, los Rams carecerán del líder de la liga en recepciones de touchdown y el objetivo favorito de corta distancia del quarterback Matthew Stafford. Aún peor, los Rams realmente no tienen un tercer receptor abierto. Stafford lanza sólo 58 veces en toda la temporada a receptores que no se llaman Adams o Nacua.

Eso se debe en parte a que McVay ha adoptado formaciones de tres alas cerradas en un grado sorprendente, pero los receptores Tutu Atwell y el novato Konata Mumpfield deberían ver un aumento en su escaso tiempo de juego si Adams no juega.

Secundaria sospechosa

La actuación de cuatro intercepciones de los Rams en su primer encuentro con los Seahawks fue un partido inusualmente bueno para una secundaria de Los Ángeles que con frecuencia ha parecido el eslabón más débil de este equipo. Los esquineros Cobie Durant y Emmanuel Forbes Jr. no pudieron hacer mucho para frenar a los receptores estrella de los Lions la semana pasada.

Juego terrestre anémico

El juego terrestre de los Seahawks fue casi inexistente la semana pasada, ya que totalizaron sólo tres yardas en nueve acarreos antes del medio tiempo. Seattle terminó con un mínimo de la temporada de 50 yardas por tierra; Kenneth Walker III tuvo 17 yardas en nueve acarreos. Ambas cifras son las más bajas de su temporada.

