Seahawks y Rams se enfrentan por 3ra vez, ahora con el pase al Super Bowl en juego

Leonard Williams, de los Seahawks de Seattle, festeja la victoria sobre los 49ers de San Francisco en la ronda divisional de los playoffs, el sábado 17 de enero de 2026 (AP Foto/Stephen Brashear) AP

Williams, pieza en la mejor defensa de la NFL en cuanto a puntos permitidos, ha visto de primera mano lo talentosa que es la ofensiva de los Rams, la más destacada de la liga.

Los Rams acumularon 581 yardas contra Seattle en diciembre, en un partido que los Seahawks finalmente ganaron 38-37 en tiempo extra.

Williams se siente bien con los jugadores que lo rodean y cómo responderán el domingo en Seattle.

"Simplemente esperaba que sucediera de esta manera", dijo Williams. "Es interesante que pareciera que los Niners y Rams son los únicos dos equipos contra los que hemos jugado en más de un mes. Pero creo que es un testimonio de lo buena que ha sido esta división este año. Mucho respeto por ambos equipos, pero tengo aún más respeto y confianza en mi equipo. La forma en que lo hacemos sobre nosotros es especial para mí".

Un poco más de un mes después de ese épico encuentro en tiempo extra, los Rams tienen una oportunidad de redención contra los Seahawks, los primeros preclasificados de la conferencia, con el pase al Super Bowl de por medio.

"No somos inmunes a entender las circunstancias y lo que el juego significa para el mundo exterior, y si podemos seguir jugando al fútbol o no, (pero) desde un punto de vista diario, operamos como de costumbre y nos preparamos para jugar", dijo el quarterbacks los Rams, Matthew Stafford, finalista para el premio al Jugador Más Valioso de la NFL 2025 de The Associated Press.

Los Rams ganaron por 21-19 el primer encuentro de la temporada en noviembre, liderados por una defensa que interceptó cuatro veces a Sam Darnold, el quarterback de los Seahawks.

Seattle superó a Los Ángeles en el segundo duelo en diciembre, viniendo de atrás en el último cuarto para convertirse en el primer equipo de la NFL en ganar con una conversión de dos puntos en tiempo extra.

"Creo que cada semana, obviamente, sin importar cuántas veces los hayamos enfrentado, estamos tratando de encontrar nuevas formas de atacarlos y formas de enfrentarlos", dijo Williams. "Al mismo tiempo, creo que nuestro equipo hace un gran trabajo al hacerlo sobre nosotros cada día".

Choque de estrategas

Un día después de cumplir 40 años, el entrenador de los Rams Sean McVay intentará ganar el título de la NFC por tercera vez con los Rams. El estratega más joven en ganar un Super Bowl estaba profundamente frustrado después de que su equipo desperdició esa ventaja de 16 puntos en Seattle el mes pasado, pero no quiere que sus jugadores piensen demasiado en los dos recientes y emocionantes encuentros de estos equipos durante sus preparativos para el partido decisivo.

"Quieres tener cuidado de no perseguir fantasmas", dijo McVay. "Se trata de una buena ejecución y buenos fundamentos. Son un gran equipo y son geniales en las tres fases. Nos gustaría pensar que cuando estamos en nuestro mejor momento, también somos bastante buenos".

El mago ofensivo llegó al Super Bowl en su segunda temporada con los Rams. Mike Macdonald igualaría ese logro el domingo si el gurú defensivo puede llevar a los Seahawks al cuarto Super Bowl de la franquicia.

Reencuentro de Kupp

Los Rams se enfrentarán a su Jugador Más Valioso del Super Bowl 56 el domingo, cuando Cooper Kupp se mida nuevamente con su antiguo equipo. Kupp ganó el premio de la AP al Jugador Ofensivo del Año en 2021 y la triple corona de recepciones durante esa temporada de campeonato en sus ocho prolíficos años con los Rams.

Kupp tuvo la segunda menor cantidad de yardas por recepción de su carrera para Seattle esta temporada, sin embargo, se mantuvo saludable casi todo el año después de que las lesiones incidieron en su salida de los Rams el año pasado. Lideró a Seattle con cinco recepciones para 60 yardas el fin de semana pasado en su victoria de playoffs sobre los 49ers de San Francisco.

Tenacidad de Stafford

Las estadísticas de Stafford en los dos primeros partidos de playoffs de los Rams no estuvieron a la altura de una temporada regular de calibre MVP. Pero igual lideró la cuarta y quinta serie ganadora de su carrera en playoffs bajo una presión extraordinaria fuera de de casa.

Darnold ha demostrado sus habilidades y valentía durante dos sólidas temporadas con los Vikings y los Seahawks. En tanto, los Rams podrían tener una ventaja decidida el domingo en experiencia y aplomo detrás del centro: las siete victorias en postemporada de Stafford son más del doble que las de los otros tres mariscales de campo titulares en los últimos cuatro equipos que quedan con vida combinados.

"Siento que me estoy volviendo bastante repetitivo sobre lo genial, tranquilo y sereno que es, y eso es lo que se necesita para ganar partidos con el tiempo", dijo el receptor de los Rams Davante Adams, quien intentará ganar una final de la NFC por primera vez en cinco intentos.

Sin Charbonnet

Seattle carecerá del corredor Zach Charbonnet, quien está fuera por el resto de los playoffs por una lesión de rodilla. Charbonnet se lastimó el sábado durante la paliza de 41-6 sobre los 49ers en la ronda divisional de la NFC.

Durante la temporada regular, Charbonnet lideró a los Seahawks con 12 touchdowns por tierra y tuvo 730 yardas por la misma vía, segundo en el equipo detrás de Kenneth Walker III.

"Obviamente, Zach ha sido una gran parte de nuestra ofensiva, tan sólo por la forma en que corre con el balón", dijo Darnold. "Corredor directo. Ha sido realmente bueno para nosotros este año. Lo vamos a extrañar, pero tenemos muchos muchachos que pueden dar un paso adelante ahora que él está fuera".

___

El escritor deportivo de AP Greg Beacham en Los Ángeles contribuyó con este despacho.

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP