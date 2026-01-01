Seahawks y 49ers miden fuerzas en busca del primer lugar de la NFC en la última semana

El quarterback de los Seahawks de Seattle, Sam Darnold, calienta antes del partido ante los Falcons de Atlanta, el domingo 7 de diciembre de 2025, en Atlanta. (AP Foto/Brynn Anderson) AP

Nadie, sin embargo, puede decir que el camino de los 49ers rumbo a la postemporada ha sido menos tortuoso. Sus dos mejores defensivos —incluido el linebacker Fred Warner— quedaron fuera por lesión a principios del calendario, el quarterback Brock Purdy se perdió media campaña y, sin embargo, ahí están: a un solo triunfo de jugar el resto de la postemporada en casa... incluido el Super Bowl.

“Cuando Fred (Warner) se lesionó, si le hubieras dicho a alguien que estaríamos con marca de 12-4 y luchando en la semana 18 por el primer puesto, estarías absolutamente loco. Nadie te habría creído”, admitió el fullback Kyle Juszczyk. “Así que ya es una temporada especial, y una que definitivamente no doy por sentada. Pero no hemos terminado”.

Los 49ers (12-4) han aprendido a lo largo del calendario a no ver muy adelante hacia el futuro e ir partido a partido. Ese próximo encuentro está pautado para el sábado en la noche ante unos Seahawks (13-3) que ostentan el segundo mejor ataque y la segunda mejor defensiva de toda la liga.

Es una ecuación envidiable la del entrenador en jefe Mike Macdonald , quien cuenta con un equipo que ha sido capaz de anotar al menos 30 puntos en ocho partidos este año y permitir 20 o menos en 11 compromisos.

Pero San Francisco ya los venció en la primera semana por 17-13, Purdy suma 14 touchdowns totales en sus últimos tres partidos y los 49ers tienen un aliciente adicional: las últimas dos veces que terminaron como primer lugar de la Conferencia culminaron su temporada con un viaje al Super Bowl.

Pittsburgh recibirá la noche del domingo a Baltimore en lo que bien podría ser el último partido en la ilustre carrera de Aaron Rodgers a menos de que los Steelers hagan lo que han hecho durante buena parte de la campaña, encontrar su mejor nivel cuando pocos lo esperan.

Abajo en Las Vegas por 3,5 puntos a pesar de jugar en casa, Pittsburgh ya se impuso a los Ravens en condiciones similares hace apenas un mes, en un partido que marcó el aumento en el nivel de la defensiva de los Steelers, que permiten apenas 18,5 puntos en promedio desde entonces.

Baltimore, en busca de su tercer título divisional en fila, mantuvo viva su temporada con dos triunfos en las últimas tres semanas, incluido el domingo anterior cuando no contó con la presencia del estelar quarterback Lamar Jackson por una molestia en la espalda. Jackson asegura que está listo, pero la mejor opción de los Ravens sería depender de Derrick Henry y el mejor ataque terrestre de la NFL.

Henry y compañía corrieron para 251 yardas en el duelo de comodines de la postemporada anterior para poner fin a la temporada de Pittsburgh en esa instancia. Buscan repetir la historia.

Panthers (8-8) en Tampa Bay (7-9)

Después de ganar apenas seis partidos en sus primeras dos temporadas en la liga, Bryce Young está a una sola victoria de llevar a los Panthers a su primer título divisional desde 2015. Desde luego, no podría haberlo hecho sin un poco de ayuda, en este caso, de los Buccaneers.

Tampa Bay —que no sólo inició la temporada como el máximo candidato a su quinto cetro del Sur de la NFC de forma consecutiva, sino como serio aspirante a trascender en postemporada— se vino abajo de forma estrepitosa con el paso de las semanas. ¿El resultado? Siete derrotas en sus últimos ocho partidos. Ahora son los Bucs quienes necesitan ayuda.

Para ellos la victoria el sábado no es suficiente, pues también necesitan que Atlanta caiga el domingo en casa ante los Saints para sellar su boleto a playoffs. Carolina le puede restar todo el drama si logra repetir la dosis de la semana 16, cuando se impuso en casa 23-20 a Tampa Bay para asumir el control del sector.

Rumbo a playoffs

AFC

Denver ya es campeón de la División Oeste y asegura el primer lugar de la Conferencia con un triunfo.

Nueva Inglaterra se coronó ya en su división y podría quedar como primero de la AFC con una victoria aunada a una derrota de los Broncos.

Jacksonville ya tiene boleto a la postemporada Un triunfo más le dará el título de la División Este. Si además se presentan derrotas de Patriots y Broncos terminaría en primer lugar de la Conferencia.

Houston: Ya tiene su pasaje a playoffs. Un triunfo en combinación con una derrota de Jacksonville le darían el cetro de la División Sur.

Pittsburgh: Necesita de un triunfo para avanzar a postemporada como monarca de la División Norte.

Baltimore: Avanza a playoffs como campeón divisional con un triunfo.

Buffalo: Ya tiene su lugar en postemporada como equipo comodín.

Chargers: Cuenta ya con un lugar en playoffs como comodín.

NFC

San Francisco: Se clasificó ya a la postemporada, pero un triunfo más le daría el título de la División Oeste y el primer lugar de la Conferencia.

Seattle: Requiere de una victoria para coronarse en la división y finalizar como el mejor equipo de la Nacional.

Carolina: Avanza a playoffs como campeón divisional si se impone el sábado o si Atlanta gana el domingo.

Tampa Bay: Requiere de una victoria el sábado y una derrota de Atlanta el domingo para clasificar a postemporada como líder de la División Sur.

Chicago: Ya tiene lugar en postemporada como campeón de la División Norte.

Filadelfia: Se ciñó ya la corona de la División Este.

Rams: Tienen garantizado un lugar como equipo comodín.

Green Bay: Ya tiene su boleto a playoffs como equipo comodín.

Calendario

La última semana de campaña regular inicia el sábado con la visita de los Panthers (8-8) a Tampa Bay (7-9) en un duelo directo por el título de la División Sur de la NFC. Por la noche, Seahawks (13-3) visita San Francisco (12-4). El ganador tiene garantizado jugar el resto de la postemporada en casa.

La jornada continúa el domingo con los siguientes encuentros: Saints (6-10) en Atlanta (7-9); Browns (4-12) en Cincinnati (6-10); Colts (8-8) en Houston (11-5); Titans (3-13) en Jacksonville (12-4); Packers (9-6-1) en Minnesota (8-8); Cowboys (7-8-1) en NY Giants (3-13); Jets (3-13) en Buffalo (11-5); Lions (8-8) en Chicago (11-5); Chargers (11-5) en Denver (13-3); Arizona (3-13) en LA Rams (11-5); Chiefs (6-10) en Las Vegas (2-14); Dolphins (7-9) en N. Inglaterra (13-3); Commanders (4-12) en Filadelfia (11-5); y Ravens (8-8) en Pittsburgh (9-7).

___

El periodista de Associated Press Josh Dubow, en Santa Clara, California, contribuyó a este despacho.

FUENTE: AP