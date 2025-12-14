americateve

Seahawks vencen 18-16 a Colts con gol de campo de 56 yardas de Jason Myers

SEATTLE (AP) — Jason Myers pateó seis goles de campo, un récord para la franquicia, incluyendo uno de 56 yardas con 29 segundos restantes, y los Seahawks de Seattle superaron el domingo 18-16 al quarterback de 44 años Philip Rivers y a los Colts de Indianapolis.

El pateador de los Seahawks de Seattle, Jason Myers (5), patea el gol de campo ganador del juego durante la segunda mitad de un juego de fútbol americano de la NFL contra los Colts de Indianapolis, el domingo 14 de diciembre de 2025, en Seattle. (AP Photo/Lindsey Wasson)
Rivers lanzó un pase de touchdown después de salir de su retiro para hacer su primera titularidad en casi cinco años, y llevó a los Colts a la posición para el gol de campo de 60 yardas de Blake Grupe con 47 segundos restantes.

Eso fue suficiente tiempo para Sam Darnold y los Seahawks (11-3). Rashid Shaheed devolvió el saque de Grupe 28 yardas hasta la yarda 37 de Seattle, y Darnold se conectó con Shaheed dos veces para 25 yardas para preparar a Myers.

Desesperados por salvar su temporada después de que Daniel Jones sufriera una rotura del tendón de Aquiles que puso fin a su temporada, los Colts (8-6) recurrieron a Rivers, que terminó 18 de 27 para 120 yardas con un touchdown y una intercepción.

Indy ha perdido cuatro seguidos y cinco de seis, cayendo fuera de la posición de playoffs en la AFC. Seattle se mantuvo al ritmo de los Los Angeles Rams en la cima de la NFC Oeste.

