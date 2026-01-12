americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Seahawks mantienen la mira en los 49ers a pesar del interés de otros equipos en sus coordinadores

RENTON, Washington, EE.UU. (AP) — Los dos principales coordinadores de los Seahawks de Seattle pasaron el fin de semana pasado entrevistándose para trabajos en otros equipos antes de su primer partido de playoffs en casa en cinco años, y el primero frente a sus aficionados desde 2017.

ARCHIVO - Foto del 26 de julio del 2025, el coordinador ofensivo Klint Kubiac en el campo durante el campamento de entrenamiento del equipo. (AP Foto/Lindsey Wasson, File)
ARCHIVO - Foto del 26 de julio del 2025, el coordinador ofensivo Klint Kubiac en el campo durante el campamento de entrenamiento del equipo. (AP Foto/Lindsey Wasson, File) AP

El coordinador ofensivo Klint Kubiak se entrevistó con los Ravens de Baltimore, Falcons de Atlanta y Dolphins de Miami para sus vacantes de entrenador en jefe, mientras que el coordinador defensivo Aden Durde hizo lo mismo con los Falcons y los Browns de Cleveland. Pero al head coach de los Seahawks, Mike Macdonald, no le preocupa que sus asistentes no estén concentrados en sus trabajos antes del enfrentamiento de Seattle contra los 49ers de San Francisco el sábado.

Los Seahawks tuvieron una semana de descanso como el mejor clasificado de la Conferencia Nacional, por lo que Kubiak y Durde realizaron sus entrevistas en días en que el equipo estaba libre.

“Funcionó bien que tuvieran los dos días libres y pudieran cambiar su atención”, dijo Macdonald. “Una vez que termina podemos seguir adelante. Así que realmente afortunados de tener la semana de descanso”.

Las prácticas de la semana pasada, dijo, consistieron principalmente en autoevaluación y trabajo adelantado sobre posibles rivales. Ahora, Seattle ha centrado su atención en San Francisco, que terminó el domingo con las aspiraciones de los Eagles de Filadelfia de repetir como campeones del Super Bowl.

“Creo que al verlo en vivo, fue una victoria increíblemente resiliente”, dijo Macdonald sobre los 49ers. “Quiero decir, el equipo tiene mucho carácter. Son realmente duros. Sabes, pero realmente no es nada nuevo con estos chicos. Es lo que sabes. Pero es una gran victoria. Un lugar difícil para ir y jugar y conseguir una victoria”.

Arroyo y Bryant podrían regresar

Se espera que tanto el ala cerrada Elijah Arroyo (rodilla) como el safety Coby Bryant (rodilla) practiquen esta semana. Arroyo, quien se perdió los últimos cuatro juegos de la temporada regular y fue colocado en la reserva de lesionados, volvió a entrenar la semana pasada y podría jugar el sábado.

"Elijah se ve bien", dijo Macdonald. "Es una posibilidad que regrese para este juego."

Bryant se perdió los últimos dos juegos de los Seahawks por una lesión en la rodilla. Se espera que el tackle izquierdo Charles Cross, quien firmó una extensión de contrato por cuatro años la semana pasada, regrese a la alineación titular. Cross se perdió los últimos tres juegos por una lesión en el tendón de la corva.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Xabi Alonso, entrenador en jefe del Real Madrid, gesticula durante el partido de fútbol de la final de la Supercopa de España contra el FC Barcelona en el estadio King Abdullah Sports City en Yeda, Arabia Saudita, el domingo 11 de enero de 2026. (AP Photo/Altaf Qadri)

El Real Madrid destituye a Xabi Alonso como entrenador y será Arbeloa quien ocupe su lugar

El presidente Donald Trump elige a un reportero para hacerle una pregunta al vicepresidente J.D. Vance (izquierda) y al secretario de Estado Marco Rubio (derecha) durante una reunión con ejecutivos petroleros en la Sala Este de la Casa Blanca, el viernes 9 de enero de 2026, en Washington. (AP Foto/Alex Brandon)

Trump firma orden ejecutiva para proteger los ingresos por la venta de petróleo venezolano

Manifestantes se enfrentan a agentes federales en el exterior del edificio federal Obispo Henry Whipple, el 8 de enero de 2026, en Minneapolis, Minnesota. (AP Foto/Tom Baker)

Protestas contra ICE en EEUU tras tiroteos en Minneapolis y Portland, Oregón

El presidente de EEUU, Donald Trump, responde a preguntas de los medios de comunicación durante una reunión con ejecutivos petroleros en la Casa Blanca, en Washington, el viernes 9 de enero de 2026. (AP Foto/Alex Brandon)

Trump promete a empresas petroleras "completa seguridad" si invierten en Venezuela

Destacados del día

Desvían vuelo rumbo a Cuba para arrestar a sospechoso de un tiroteo en Hialeah: así ocurrió la captura

Desvían vuelo rumbo a Cuba para arrestar a sospechoso de un tiroteo en Hialeah: así ocurrió la captura

Díaz-Canel niega contactos con EEUU tras declaraciones de Trump: No existen conversaciones

Díaz-Canel niega contactos con EEUU tras declaraciones de Trump: "No existen conversaciones"

Choque en vivo en Univision: Lili Estefan y Fernando Carrillo se enfrentan por defender al chavismo

Choque en vivo en Univision: Lili Estefan y Fernando Carrillo se enfrentan por defender al chavismo

Funcionaria del régimen cubano dice que millones darían su vida para defender al poder en La Habana tras ultimátum de Trump

Funcionaria del régimen cubano dice que "millones darían su vida" para defender al poder en La Habana tras ultimátum de Trump

Trump lanza advertencia directa a Cuba: No habrá más petróleo ni dinero... ¡Cero! Hagan un trato antes de que sea demasiado tarde

Trump lanza advertencia directa a Cuba: "No habrá más petróleo ni dinero... ¡Cero! Hagan un trato antes de que sea demasiado tarde"

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter