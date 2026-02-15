americateve

Seahawks esperan contratar a Fleury, coach de alas cerradas de 49ers, dice fuente de AP

SEATTLE (AP) — Se espera que los Seahawks de Seattle contraten como su nuevo coordinador ofensivo a Brian Fleury, entrenador de alas cerradas y coordinador del juego terrestre de los 49ers de San Francisco, informó el domingo una persona con conocimiento del proceso de contratación.

ARCHIVO - El coordinador del juego terrestre y entrenador de alas cerradas de los 49ers de San Francisco, Brian Fleury, ahora coordinador ofensivo de los Seahawks de Seattle, observa desde la banda durante la segunda mitad de un juego de pretemporada de la NFL contra los Chargers de Los Angeles, el 23 de agosto de 2025, en Santa Clara, California. (AP Photo/Godofredo A. Vásquez, Archivo)
La fuente habló con The Associated Press bajo condición de anonimato sobre Fleury porque aún se está trabajando en un acuerdo.

Fleury ha sido miembro del staff de estrenadores de San Francisco desde 2019. Comenzó su carrera como asistente de control de calidad defensivo y pasó las últimas cuatro temporadas como entrenador de alas cerradas de los 49ers. Fleury sumó el título de coordinador del juego terrestre, además de entrenador de alas cerradas, en 2025.

Fleury reemplazaría al excoordinador ofensivo de los Seahawks, Klint Kubiak, quien oficializó después del Super Bowl que será el próximo entrenador en jefe de los Raiders de Las Vegas. Kubiak también se llevará a Las Vegas al entrenador de quarterbacks de los Seahawks, Andrew Janocko, señaló el domingo una persona con conocimiento del proceso de contratación. Esa fuente habló con la AP bajo condición de anonimato sobre Janocko porque esa incorporación no ha sido anunciada.

Con el puesto de Kubiak ya cubierto, Seattle centrará ahora su atención en resolver la salida de Janocko.

Con Fleury, los Seahawks incorporan a un asistente veterano de la NFL que está en la liga desde 2013. Antes de unirse al cuerpo técnico de los Buffalo Bills en 2013 como entrenador de control de calidad, Fleury entrenó en Maryland, Sacred Heart y Towson. Fleury fue quarterback sin beca en Maryland y luego jugó cuatro años en Towson.

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Denuncian abandono de motos enviadas a Cuba bajo custodia de Aerovaradero en Santiago de Cuba

Muere preso político del 11J tras licencia médica: denuncian negligencia en cárceles cubanas

EEUU sanciona a El Necio por acoso contra diplomáticos y restringe su visado

Robo en casa del exespía René González en La Habana: paredes con excremento y mensaje amenazante

Incendio en refinería Ñico López genera alarma en La Habana y revive temores energéticos

