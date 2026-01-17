americateve

Seahawks dominan a 49ers desde el inicio y avanzan a final de la Nacional con paliza de 41-6

SEATTLE (AP) — Rashid Shaheed devolvió la patada inicial para un touchdown, Kenneth Walker III corrió para tres anotaciones más y los Seahawks de Seattle avanzaron con autoridad a la final de la Conferencia Nacional, tras apabullar el sábado 41-6 a los 49ers de San Francisco.

Rashid Shaheed, de los Seahawks de Seattle, anota en una devolución de la patada de salida del partido de la ronda divisional ante los 49ers de San Francisco, el sábado 17 de enero de 2026 (AP Foto/Stephen Brashear)
Sam Darnold lanzó un pase de touchdown y consiguió su primera victoria en playoffs en su primera temporada con los Seahawks (15-3), quienes recibirán a los Bears de Chicago o a los Rams de Los Ángeles el domingo de la próxima semana, con un viaje al Super Bowl en juego.

Los Seahawks tomaron la ventaja por 7-0 a los 13 segundos de iniciado el partido gracias a Shaheed, quien recibió la patada de salida y condujo el balón 95 yardas hasta la zona prometida. Fue el cuarto regreso de kickoff para touchdown al inicio de un duelo de playoffs desde el año 2000 y la devolución de patada más larga en la historia de la franquicia en postemporada.

Darnold, quien estaba en duda debido a una lesión en el oblicuo, guio a los Seahawks en dos series más de anotación antes de que San Francisco se pusiera en el marcador con el primero de sus dos goles de campo.

Después del fracaso en su debut en playoffs la temporada pasada con los Vikings de Minnesota, al sufrir nueve capturas en una derrota de 27-9 ante los Rams, Darnold completó 12 de 17 pases para 124 yardas y conectó con Jaxon Smith-Njigba para un touchdown en el debut en playoffs del receptor estelar.

Los 49ers (13-6) nunca fueron competitivos y sufrieron la segunda derrota más desigual en playoffs en la historia de la franquicia. San Francisco perdió 49-3 ante los Giants de Nueva York en la ronda divisional de la temporada 1986.

FUENTE: AP

