americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Seahawks confían en Sam Darnold tras su mal debut en los playoffs la temporada pasada

RENTON, Washington, EE.UU. (AP) — Sam Darnold tiene solo un juego de experiencia en playoffs, y a los Seattle Seahawks les beneficiaría si su segunda oportunidad en la postemporada fuera un poco mejor que la primera.

El quarterback de los Seahawks de Seattle Sam Darnold corre con el balón en el encuentro ante los 49ers de San Francisco el sábado 3 de enero del 2026. (AP Foto/Godofredo A. Vásquez)
El quarterback de los Seahawks de Seattle Sam Darnold corre con el balón en el encuentro ante los 49ers de San Francisco el sábado 3 de enero del 2026. (AP Foto/Godofredo A. Vásquez) AP

Darnold guio a los Vikings de Minnesota a una temporada de 14-3 cuando fue seleccionado para el Pro Bowl en 2024, al igual que lo hizo con Seattle este año. Sin embargo, Darnold tuvo muchas dificultades en los playoffs la temporada pasada, sufriendo nueve capturas en la derrota 27-9 de los Vikings ante los Rams de Los Ángeles.

Sus compañeros de los Seahawks no están preocupados por esa mala actuación.

“El éxito habla por sí mismo”, afirmó el tackle derecho Abe Lucas. “Ha sido un mariscal de campo del Pro Bowl, y me alegra verlo tener ese éxito y realmente concentrarse en todo lo que implica y el proceso que conlleva. Así que, se lo merece”.

Darnold fue titular toda la temporada para Seattle, completando un 67,7% de sus pases, el más alto de su carrera, con 25 touchdowns. Sin embargo, también lideró la liga en pérdidas de balón con 20 —14 intercepciones y seis balones sueltos.

Y los números de Darnold han disminuido desde que los Rams lo interceptaron cuatro veces el 16 de noviembre. Darnold lanzó ocho pases de touchdown y ocho intercepciones en sus últimos ocho juegos, aunque los Seahawks ganaron siete de esos.

“No me importa si lanza para menos diez yardas, vamos a encontrar la manera de ganar el juego”, dijo el receptor Jake Bobo. “Va a hacer jugadas en un momento tardío del juego cuando necesite hacer una jugada”.

A los Seahawks les encantaría que Darnold volviera a la forma que mostró durante la primera mitad de la temporada. Pero gracias al resurgimiento del juego terrestre de Seattle y a su defensa de primer nivel, Darnold puede que no necesite poner grandes números para llevar a la franquicia a su cuarto Super Bowl.

Seattle simplemente necesita que Darnold juegue a su nivel en lugar de buscar superarlo.

Dominio defensivo

Los Seahawks no han permitido un corredor de 100 yardas en 26 juegos consecutivos, un motivo de orgullo para el liniero defensivo Leonard Williams.

“Por mucho que se sienta bien conseguir una captura, eso se siente igual de bien escucharlo”, comentó Williams. “Cuando podemos jugar con dos profundos (safeties) y detener la carrera con solo cuatro linieros, sabiendo que al menos dos o tres de nosotros estamos recibiendo dobles equipos, eso significa que no solo estamos deteniendo el doble equipo, sino que estamos venciendo a los dobles equipos”.

Solo dos equipos permitieron menos yardas por carrera por juego esta temporada que los Seahawks, quienes también están empatados en el séptimo lugar con más capturas con 47.

Errores de Myers

Jason Myers rompió el récord de la NFL de puntos por un pateador en una temporada con 171, superando los 166 de David Akers en 2011. Pero Myers tuvo dificultades en la victoria de cierre de temporada de Seattle en San Francisco, acertando dos de cuatro mientras fallaba desde 47 yardas y 26 yardas. Myers había convertido 18 intentos de gol de campo consecutivos antes del juego del sábado pasado.

Cross regresa

Los Seahawks finalizaron una extensión de contrato con Charles Cross el martes, y se espera que el tackle izquierdo de cuarto año regrese para los playoffs. Se perdió los últimos tres juegos de la temporada regular por una lesión en el tendón de la corva.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Un mural con imágenes de infraestructura petrolera en Caracas, Venezuela, el 6 de enero del 2026. (AP foto/Matías Delacroix)

México se sitúa como proveedor clave de petróleo a Cuba aunque Sheinbaum asegura que no se envía más

Un aviso en un restaurante que busca personal en San Francisco el 18 de abril del 2023. (AP foto/Jeff Chiu)

Ofertas de empleo en EEUU caen al segundo nivel más bajo en cinco años

Activistas confrontan a un grupo de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas en el barrio mayoritariamente somalí de Cedar-Riverside, en Minneapolis, el martes 9 de diciembre de 2025. (AP Foto/Mark Vancleave)

DHS despliega 2.000 agentes en Minneapolis para la "mayor operación migratoria jamás vista"

El presidente Donald Trump baila después de hablar en una reunión de legisladores republicanos en Washington el 6 de enero del 2026. (AP foto/Evan Vucci)

Trump rechaza críticas de demócratas sobre captura de Maduro

Destacados del día

Avión de Cubana de Aviación obligado a regresar a Cuba tras no poder aterrizar en Venezuela: ¿qué se sabe?

Avión de Cubana de Aviación obligado a regresar a Cuba tras no poder aterrizar en Venezuela: ¿qué se sabe?

Dos cubanos de Hialeah arrestados por robo de autos de lujo en Miami Beach

Dos cubanos de Hialeah arrestados por robo de autos de lujo en Miami Beach

Trump reubica buques de guerra al norte de Cuba tras operación contra Maduro

Trump reubica buques de guerra al norte de Cuba tras operación contra Maduro

Trump afirma que Venezuela comprará solo productos Made in USA con dinero del nuevo acuerdo petrolero

Trump afirma que Venezuela comprará solo productos "Made in USA" con dinero del nuevo acuerdo petrolero

VIDEO: Agente de ICE mata a tiros a mujer durante redada migratoria en Minneapolis tras intento de atropello

VIDEO: Agente de ICE mata a tiros a mujer durante redada migratoria en Minneapolis tras intento de atropello

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter