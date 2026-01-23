americateve

Seahawks activan a Holani y Arroyo de la IR antes del juego por el título de la NFC

SEATTLE (AP) — El corredor suplente de los Seahawks de Seattle, George Holani, y el ala cerrada novato Elijah Arroyo fueron activados de la reserva de lesionados el viernes por la mañana antes del partido de campeonato de la NFC del domingo contra los Rams de Los Ángeles.

Kenneth Walker III (9), running back de los Seahawks de Seattle, anota un touchdown durante la segunda mitad del juego de playoffs de la NFL en la ronda divisional frente a los 49ers de San Francisco, el sábado 17 de enero de 2026, en Seattle. (AP Foto/Lindsey Wasson)
Kenneth Walker III (9), running back de los Seahawks de Seattle, anota un touchdown durante la segunda mitad del juego de playoffs de la NFL en la ronda divisional frente a los 49ers de San Francisco, el sábado 17 de enero de 2026, en Seattle. (AP Foto/Lindsey Wasson) AP

Holani, de 26 años, fue colocado en la reserva de lesionados tras lesionarse el tendón de la corva durante la victoria de los Seahawks por 30-24 contra los Titans de Tennessee el 23 de noviembre.

"Se siente genial estar de vuelta con los chicos. Ha pasado un tiempo, así que estoy emocionado de volver a salir al campo”, afirmó Holani antes del entrenamiento del miércoles.

Holani, quien corrió para 73 yardas y un touchdown en 22 acarreos durante la temporada regular, podría servir como suplente de Kenneth Walker III. El corredor Zach Charbonnet, quien lideró a los Seahawks con 12 touchdowns por tierra durante la temporada regular, está fuera por el resto de los playoffs debido a una lesión de rodilla que requiere cirugía. El posible regreso de Holani podría ser clave para los Seahawks.

"Sí, George está en excelente forma. Ha trabajado muy duro. Estamos emocionados de tenerlo de vuelta en el campo”, comento el entrenador Mike McDonald el miércoles.

Arroyo, una selección de segunda ronda de Miami en el draft de 2025, se perdió los últimos cuatro juegos de la temporada regular y la victoria de la semana pasada por 41-6 sobre los 49ers de San Francisco en la ronda divisional debido a una lesión de rodilla. Para hacer espacio para Holani y Arroyo en la lista activa, Charbonnet y el guardia Bryce Cabeldue fueron colocados en la reserva de lesionados.

FUENTE: AP

México evalúa frenar los envíos de petróleo a Cuba ante presión de Trump

Vuelos secretos desde Venezuela a La Habana: Il-96 de Cubana habría repatriado militares y civiles tras la caída de Maduro

Gobierno de Trump niega que ICE arrestara a un niño de 5 años: Fue abandonado por su padre

ICE arresta al reguetonero cubano El Chulo por antigua orden de deportación

