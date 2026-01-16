Se reúne en El Cairo comisión palestina para gobernar Gaza bajo supervisión de EEUU

Niños caminan sobre una pila de basura en un campamento improvisado para palestinos desplazados en una playa de Deir al-Balah, en la Franja de Gaza, el viernes 16 de enero de 2026. (Foto AP/Abdel Kareem Hana) AP

Ali Shaath, un ingeniero y exfuncionario de la Autoridad Palestina de Gaza, espera que la reconstrucción y recuperación tomen alrededor de tres años. Planea enfocarse primero en las necesidades inmediatas, incluyendo refugios.

"El pueblo palestino esperaba con ansias esta comisión, su establecimiento y su trabajo para rescatarlos", afirmó Shaath después de la reunión, en una entrevista televisiva con Al-Qahera News, propiedad del Estado egipcio.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, apoya los esfuerzos del grupo para liderar Gaza tras la guerra de dos años entre Israel y Hamás. Las tropas israelíes se retiraron de partes de Gaza luego que el alto el fuego entró en vigor el 10 de octubre, y ahora están detrás de la llamada Línea Amarilla, al tiempo que miles de palestinos desplazados han regresado a lo que queda de sus hogares.

"Estoy respaldando a una recién nombrada Comisión Tecnocrática Palestina, la Comisión Nacional para la Administración de Gaza, apoyada por el alto representante de la Junta, para gobernar Gaza durante su transición", dijo Trump el jueves en una publicación en redes sociales.

La comisión gestionará los asuntos cotidianos en Gaza, bajo la supervisión de una "Junta de Paz" liderada por Trump, cuyos miembros aún no han sido nombrados.

En Cisjordania, amigos y familiares se reunieron el viernes para lamentar la muerte de un niño palestino de 14 años asesinado por fuerzas israelíes.

El Ministerio de Salud palestino, que confirmó su muerte, señaló que Mohammad Na’san fue el primer niño asesinado por el ejército en la ocupada Cisjordania en 2026.

Los residentes dijeron que las fuerzas israelíes dispararon granadas aturdidoras y gas lacrimógeno en un ataque no provocado. El ejército de Israel afirmó en un comunicado que la incursión se produjo luego que palestinos lanzaran piedras a israelíes y prendieran fuego a neumáticos.

"Hubo disparos dirigidos a ciudadanos y agricultores, el más peligroso ocurrió durante la incursión en la aldea cuando la gente salía de las mezquitas. Las calles estaban llenas de ancianos, niños, mujeres y ancianos, y comenzaron a disparar sin piedad", dijo Ameen Abu Aliya, jefe del consejo de la aldea de Al-Mughayyir.

La muerte fue el episodio de violencia más reciente en registrarse en al-Mughayyir, una aldea al este de Ramala que se ha convertido en un punto de conflicto en Cisjordania. Gran parte de las tierras agrícolas de la comunidad están bajo control militar israelí.

A principios de este año, colonos y excavadoras militares israelíes destruyeron olivares en el área, bajo el argumento de que buscaban a hombres armados palestinos. Un parque infantil en al-Mughayyir también fue demolido.

En 2025, 240 palestinos, incluidos 55 niños, fueron asesinados por fuerzas israelíes o colonos en Cisjordania, y palestinos mataron a 17 israelíes, incluido un niño, en la región, según Naciones Unidas.

Por otra parte, dos menores murieron el viernes en Gaza. Una niña de siete años y un adolescente de 16 fueron asesinados en Beith Lahiya, cerca de la Línea Amarilla, y sus cuerpos llevados al Hospital al-Shifa, informó el hospital. De momento no se dispone de más detalles.

Los periodistas de The Associated Press Jalal Bwaitel e Imed Isseid contribuyeron a este despacho desde Ramala y Wafaa Shurafa desde Deir Al-Balah, Franja de Gaza. ___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP