¿Se reprogramará la cena de corresponsales de la Casa Blanca? Algunos dicen: "Cancelémosla"

Han pasado más de tres semanas desde que la cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca (WHCA, por sus siglas en inglés) se sumió en el caos y el pánico cuando un hombre irrumpió en el vestíbulo del Washington Hilton y abrió fuego en lo que, según los fiscales, fue un intento de asesinar al presidente Donald Trump, y el evento aún no ha sido reprogramado.

La asociación “sigue sopesando opciones para reprogramar el evento”, afirmó la semana pasada desde China su presidenta Weijia Jiang, de CBS News, donde estaba cubriendo el viaje de Trump —junto a quien se tiró al suelo aquella noche cuando se escuchaban los disparos.

“Volveremos a hacerlo”, había dicho entonces Jiang. Trump, por su parte, afirmó en redes sociales que la cena se reprogramará en un plazo de 30 días (aunque no depende de él), lo que la sitúa hacia finales de este mes.

Eso parece poco probable, al menos no un evento que pudiera acoger a cerca de 3.000 personas. Miembros de la junta de la WHCA están explorando recintos más pequeños, según una persona familiarizada con la situación, con el entendido de que, si se reprograma, necesariamente será un evento reducido —un guiño tanto a preocupaciones financieras como de seguridad. No se prevé un regreso al Washington Hilton, ni una cena a gran escala en ningún lugar.

Pero si el evento puede reprogramarse es sólo una de las preguntas sobre la mesa.

La otra es: ¿debería? Y para algunos, que ya se sentían incómodos con la idea de que los medios socialicen con los funcionarios a los que cubren, la respuesta se vuelve más sencilla. Están pensando, parafraseando a George e Ira Gershwin, que quizá este sea un buen momento para cancelar todo el asunto.

¿Es el evento una “mala imagen”?

Siempre ha habido críticos. Una de ellos es Kelly McBride, experta en ética del Instituto Poynter, un centro de estudios sobre periodismo. McBride había escrito antes del evento que era una “mala imagen”, y sigue pensando lo mismo. Esto pese al argumento, de parte de los defensores de la cena, de que el evento es tanto una recaudación de fondos para becas de periodismo como una sólida celebración de la Primera Enmienda.

“Socava la confianza del público en cómo la prensa hace su trabajo, y hace que parezca que somos amigos de la gente a la que cubrimos”, dijo McBride la semana pasada.

McBride añade que el ataque fue “profundamente desafortunado” —un agente del Servicio Secreto recibió un disparo y se está recuperando. El desafío ahora, sostiene, es gestionar la percepción. Y las preocupaciones de seguridad podrían complicarlo.

“Habrá que dejar contento al Servicio Secreto”, señala. “No sé cómo se logra eso a menos que sea en una instalación gubernamental. Pero no puede ser en una instalación gubernamental”. Eso, por supuesto, dará la apariencia de comprometer a la WHCA.

Para McBride, el problema evoca la tensión inherente de un evento cuyo propósito declarado, considera, ha quedado eclipsado por la presencia del presidente de Estados Unidos. Cualquier presidente de Estados Unidos.

“No puedo imaginar cómo podrían rehacer este evento este año de una manera que logre todo lo que necesitan”, afirma. “Sin duda sería más fácil simplemente cancelarlo”.

Algunos expertos en seguridad discrepan de que el evento haya planteado problemas serios de seguridad.

“¿Se puede hacer de forma segura? Yo sostengo que se hizo de forma segura la primera vez”, dijo Jeff James, un agente retirado del Servicio Secreto que ahora dirige una empresa de seguridad.

“El agresor ni siquiera llegó al mismo piso que el presidente. Fue detenido a unos 30 pies de alcanzar el perímetro intermedio”, explicó James. “Nunca estuvo cerca de quedar a distancia de una pistola, y mucho menos de una escopeta”. Calificó la respuesta como un éxito claro del Servicio Secreto.

Anthony Cangelosi, exagente del Servicio Secreto y profesor en el John Jay College of Criminal Justice, también considera que la respuesta fue exitosa, y dice que el Servicio Secreto estaba preparado para un escenario de “lobo solitario” como el que ocurrió. El sospechoso, Cole Tomas Allen, de Torrance, California, se alojaba en el hotel en ese momento.

“Obviamente, el recinto óptimo es uno donde no haya nadie (más), como una arena, donde las únicas personas sean los asistentes y los protegidos”, dice Cangelosi. “Pero hay que trabajar con lo que se tiene, y ellos hicieron un muy buen trabajo”.

Poca conversación sobre la libertad de prensa

Una de las invitadas que asistió esa noche fue Jodie Ginsberg, directora ejecutiva de la Comisión para la Protección de los Periodistas. Ginsberg dice que asistió para seguir recordando a la gente la importancia de la libertad de prensa. Pero le ha llamado la atención lo poco que suele enfatizarse ese tema.

“Es un gran evento social, extremadamente caro, en un momento en que los periodistas están siendo despedidos en cifras altas de manera continua”, dijo Ginsberg.

“Me irrita que, en un momento en que los periodistas están bajo amenaza como nunca antes —el año pasado fue el más mortífero en la historia del CPJ para los periodistas—, haya más periodistas acosados en línea, más periodistas en prisión que nunca, periodistas en Estados Unidos allanados por el FBI, arrestados cuando cubrían protestas, derribados al suelo por el ICE”, afirmó. “Y nada de eso se refleja realmente en absoluto en esos cuatro días de fiestas”.

Teme que “todavía estemos, en cierto modo, brindando por la libertad de prensa, pero a menudo sin tener el valor de ponerse de pie en su defensa cuando realmente se ve amenazada”.

La exejecutiva de CBS News Marcy McGinnis no cree que la cena deba reprogramarse por una razón práctica: el dinero recaudado para las becas ya se había obtenido.

“Me preocupa la imagen, sin duda”, añade McGinnis, cofundadora de Exact Communication. “Pero pienso que los periodistas que creen en el periodismo verdadero, y en exigir cuentas al poder, podrán y pueden hacer su trabajo cuando tengan que cubrir a alguien —aunque hayan socializado en la cena”.

Un escenario que Trump planteó tras el hecho claramente no está sobre la mesa: celebrar la cena en su salón de baile de la Casa Blanca, aún sin terminar.

“Necesitamos el salón de baile”, dijo el presidente, y su Departamento de Justicia ha utilizado el tema para intentar presionar a conservacionistas a que retiren su demanda por el proyecto de 400 millones de dólares en el sitio del antiguo Ala Este.

Eso, sin embargo, es inviable por razones que van más allá de que está lejos de estar terminado.

“Nunca puede ser en el salón de baile”, dice McBride, para que la WHCA mantenga alguna credibilidad.

Sea que el evento se reprograme o no, y donde sea que pudiera realizarse, una invitada no asistirá.

“No voy a ir nunca más a otra”, dice Ginsberg, del CPJ. “He tenido esta conversación con algunos colegas de distintas organizaciones. Creo que ha llegado el momento de pensar en cómo ponemos el foco en la importancia de la Primera Enmienda, de una prensa libre, de la importancia del periodismo de una manera diferente. No creo que esto sea eso”.

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Jocelyn Noveck cubre la intersección entre medios y entretenimiento para The Associated Press.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP