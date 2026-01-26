Se reavivan incendios forestales en Patagonia argentina; más de 30.000 hectáreas afectadas

Una vaca está en el suelo carbonizado de un bosque tras los incendios forestales en las afueras de Cholila, Argentina, el lunes 26 de enero de 2026. (Foto AP/Nicolás Palacios) AP

La Agencia Federal de Emergencias (AFE), dependiente del Ministerio de Seguridad, informó el lunes que unos 330 especialistas se han incorporado a tareas de extinción en el Parque Nacional Los Alerces, uno de los epicentros de la tragedia ambiental en el extremo sur de Argentina.

La combinación de altas temperaturas, sequía atribuida en parte a las escasas nevadas durante el invierno austral, y bruscas variaciones del viento contribuyeron a reavivar los fuegos que afectan varias localidades del lado argentino de la cordillera patagónica. No se han reportado víctimas humanas.

El incendio en Los Alerces comenzó en los primeros días de diciembre por el impacto de un rayo y dañó hasta el momento10.000 hectáreas, según las autoridades nacionales.

No obstante, la Administración de Parques Nacionales (APN) intervino el pasado viernes la conducción de los Alerces luego que el gobierno provincial y otras organizaciones locales cuestionaran el accionar de los funcionarios ahora desplazados al desatarse la emergencia ígnea.

La Agencia Federal de Emergencias (AFE) también reportó que 170 brigadistas combaten las llamas en Puerto Patriada, a pocos kilómetros de la frontera con Chile. La zona bajo fuego desde los primeros días de enero alcanza las 22.300 hectáreas.

En este caso, los peritajes confirmaron la presencia de gases inflamables en el foco inicial del incendio. Al momento del inicio del siniestro, más de 3.000 turistas se encontraban alojados en campings y complejos de la zona.

La Agencia Federal de Emergencias (AFE) dio cuenta este lunes de otros cuatro focos de incendio en otras localidades del sur de Argentina, aunque la mayoría están controlados.

Si bien por el momento no hubo que lamentar víctimas fatales, los incendios destruyeron viviendas, galpones, maquinaria y plantaciones productivas. Animales de pastoreo, reservorios de agua y una variada vegetación de coníferas y bosques nativos fueron dañados.

En el vecino Chile, el fuego ha sido menos benévolo. Los devastadores incendios que afectaron al centro y sur del país sudamericano han devoraron más de 40.000 hectáreas y dejado un saldo de al menos 20 muertos, unos 300 heridos, decenas de miles de evacuados.

