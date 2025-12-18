Se inicia escrutinio especial para definir a ganador de elección presidencial en Honduras

Compartir en:









“Con la presencia de observadores nacionales e internacionales se inicia el escrutinio especial del nivel electivo presidencial”, expresó la consejera presidenta del organismo electoral, Ana Paola Hall.

Agregó que los ciudadanos pueden participar observando en tiempo real el escrutinio especial, para lo cual se habilitó un enlace de YouTube.

El proceso se encontraba paralizado hace más de una semana debido a la negativa de los representantes del conservador Partido Liberal de integrar las Juntas Electorales de Verificación y Reconteo (JEVR).

A esta etapa del proceso electoral ingresarán 2.792 actas del nivel presidencial que presentan inconsistencia y errores que deberán ser subsanados, para tener un dato exacto del número de votos que definirán a un ganador, explicó Hall.

El obstáculo para iniciar ese proceso se centraba en la forma en que se realizaría el conteo, debido a que los liberales solicitaban que se abrieran las 2.792 maletas electorales y se contara voto por voto.

Con el 99,80% del escrutinio hasta la fecha, el conservador Nasry Asfura, del Partido Nacional, encabeza ligeramente la votación con el 40,54% de los votos frente al 39,19% del también conservador Salvador Nasralla, del Partido Liberal.

En un distante tercer lugar aparece la candidata del oficialismo, Rixi Moncada, del partido de izquierda Libertad y Refundación (Libre), quien lleva el 19.29% de los sufragios. Moncada no reconoce los resultados. FUENTE: AP