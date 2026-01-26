Se espera más aire ártico en partes del sur de EEUU aún cubiertas de hielo y con cortes de energía

Un operario trabaja para restablecer la electricidad en Oxford, Mississippi, el lunes 26 de enero de 2026, tras una tormenta de hielo el fin de semana. (AP Foto/Bruce Newman) AP

Pero después de que ella y su esposo se quedaran sin electricidad, los árboles cayeran sobre su entrada y su estufa de leña no bastara para las temperaturas gélidas, la pareja y su perro tuvieron que ser rescatados y llevados a un refugio con calefacción.

"He estado atrapada por la nieve allí durante casi tres semanas sin poder subir y bajar por mi entrada debido a la nieve. Estoy preparada para eso. Pero esto fue sin precedentes", expresó Patterson.

La familia fue una de muchas en Tennessee y otras partes del sur que han acudido a refugios con calefacción mientras las cuadrillas trabajaban para restaurar la electricidad a cientos de miles de hogares ante una nueva oleada de aire ártico que se esperaba que provocara temperaturas heladas el martes en lugares ya cubiertos de nieve y hielo.

Se han reportado al menos 30 muertes en estados afectados por el frío severo, incluyendo dos personas atropelladas por quitanieves en Massachusetts y Ohio, accidentes fatales de trineo que mataron a adolescentes en Arkansas y Texas, y una mujer cuyo cuerpo fue encontrado cubierto de nieve en Kansas. En la ciudad de Nueva York, las autoridades dijeron que ocho personas fueron encontradas muertas al aire libre durante el gélido fin de semana.

La tormenta había dejado más de 30 centímetros (un pie) de nieve a lo largo de una franja de 2.100 kilómetros (1.300 millas) desde Arkansas hasta Nueva Inglaterra, deteniendo el tráfico, cancelando miles de vuelos y provocando el cierre generalizado de escuelas el lunes. El Servicio Meteorológico Nacional dijo que las áreas al norte de Pittsburgh recibieron hasta 50 cm (20 pulgadas) de nieve y enfrentaron sensaciones térmicas de hasta -31 grados Celsisus (-25 grados Fahrenheit) desde el lunes por la noche hasta el martes.

Se pronosticaron temperaturas récord de frío más generalizadas para el martes, con advertencias de frío extremo desde el este de Texas hasta el oeste de Pensilvania, según el Servicio Meteorológico Nacional. En Kentucky, el gobernador Andy Beshear advirtió que las temperaturas podrían ser tan frías que apenas 10 minutos fuera "podrían resultar en congelación o hipotermia".

Y los meteorólogos dijeron que es posible que otra tormenta invernal golpee partes de la costa este este fin de semana.

Todavía había más de 550.000 clientes sin electricidad en el país el lunes por la noche, según poweroutage.com. La mayoría de ellos estaban en el sur, donde las ráfagas de lluvia helada del fin de semana rompieron ramas de árboles y tendidos eléctricos, causando cortes paralizantes en el norte de Mississippi y partes de Tennessee. Las autoridades advirtieron que podría llevar días restaurar la electricidad.

En Mississippi, el gobernador Tate Reeves dijo el lunes que al menos 14 hogares y 20 carreteras públicas sufrieron daños importantes tras la peor tormenta de hielo del estado desde 1994. La Universidad de Mississippi canceló las clases durante toda la semana ya que su campus en Oxford permanecía cubierto de hielo peligroso.

La ciudad de Nueva York vivió su día más nevado en años, con vecindarios registrando de 20 a 38 cm (de ocho a 15 pulgadas) de nieve, lo que obligó al sistema de escuelas públicas más grande del país a cerrar.

Mientras tanto, un frío intenso siguió a la tormenta. Las poblaciones del medio oeste, sur y noreste despertaron el lunes con temperaturas bajo cero. Se pronosticó que los 48 estados contiguos tendrían su temperatura mínima promedio más fría desde enero de 2014, -12,3 ºC (-9,8 ºF).

Nathan Hoffner envió a su hijo de cuatro años a quedarse con la madre del niño después de que su casa de alquiler en Nashville perdió electricidad el domingo al mediodía. Él y su compañero de cuarto se abrigaron con ropa y varias mantas durante la noche y para la mañana siguiente la temperatura dentro de la casa había caído drásticamente.

"Veía mi aliento en la casa", comentó Hoffner.

Kramon informó desde Atlanta. Bynum informó desde Savannah, Georgia. Contribuyeron periodistas de Associated Press de todo el país.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP