americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Se escuchan al menos siete explosiones y aviones a baja altura en Caracas

CARACAS (AP) — Al menos siete explosiones y aviones volando a baja altura se escucharon alrededor de las dos de la madrugada del sábado en la capital de Venezuela, Caracas.

El gobierno de Venezuela no respondió a una solicitud de comentarios.

En varios vecindarios, los residentes salieron corriendo a la calle. Algunas se podían ver a lo lejos desde distintas zonas de Caracas.

Esto ocurre mientras, en los últimos días, el ejército de Estados Unidos ha estado atacando a presuntas embarcaciones de contrabando de drogas.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El presidente Donald Trump y su homólogo ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, salen de una conferencia de prensa conjunta en el club Mar-a-Lago de Trump, el domingo 28 de diciembre de 2025, en Palm Beach, Florida. (AP Foto/Alex Brandon)

EEUU ofrece a Ucrania garantía de seguridad de 15 años como parte del plan de paz, dice Zelenskyy

Una mujer jala una alfombra después de que lluvias nocturnas inundaran un campamento de tiendas de campaña junto a la playa, el domingo 28 de diciembre de 2025, en Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza. (AP Foto/Mohammad Jahjouh)

Trump y Netanyahu se reunirán en Florida en un momento crucial para la tregua en Gaza

Rescatistas trabajan en un edificio dañado por un ataque ruso, el sábado 27 de diciembre de 2025, en Kiev, Ucrania. (AP Foto/Efrem Lukatsky)

Rusia lanza drones y misiles sobre Kiev que dejan 8 heridos antes de reunión Ucrania-EEUU

Una persona rellena un boleto de lotería el lunes 22 de diciembre de 2025 en Portland, Oregon. (AP Foto/Jenny Kane)

Un jugador de Powerball en Arkansas gana un bote de lotería de 1.817 millones de dólares

Destacados del día

🚨 CRIMEN QUE ESTREMECE A MATANZAS: Arrestan a dos hombres por la muerte del adolescente Dilan Alejandro en Colón

🚨 CRIMEN QUE ESTREMECE A MATANZAS: Arrestan a dos hombres por la muerte del adolescente Dilan Alejandro en Colón

🚨 TRAGEDIA PASIONAL ENTRE CUBANOS EN MISSOURI: Exnovio mata a su expareja y a su nueva pareja y luego se suicida

🚨 TRAGEDIA PASIONAL ENTRE CUBANOS EN MISSOURI: Exnovio mata a su expareja y a su nueva pareja y luego se suicida

FRIO EN CUBA: Fin de año helado y enero arranca con frío inusual en varias provincias

FRIO EN CUBA: Fin de año helado y enero arranca con frío inusual en varias provincias

REVELADA EN LA HABANA: La Letra del Año 2026 marca el rumbo espiritual de Cuba

REVELADA EN LA HABANA: La Letra del Año 2026 marca el rumbo espiritual de Cuba

ARCHIVO – Páginas de healthcare.gov, el sitio web de la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio, en la pantalla de una computadora en Nueva York, el 19 de agosto de 2025. (AP Foto/Patrick Sison, Archivo)

Millones de estadounidenses enfrentan aumentos en costos de salud tras expiración de subsidios

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter