Se escuchan al menos siete explosiones y aviones a baja altura en Caracas

El gobierno de Venezuela no respondió a una solicitud de comentarios.
CARACAS (AP) — Al menos siete explosiones y aviones volando a baja altura se escucharon alrededor de las dos de la madrugada del sábado en la capital de Venezuela, Caracas.
En varios vecindarios, los residentes salieron corriendo a la calle. Algunas se podían ver a lo lejos desde distintas zonas de Caracas.
Esto ocurre mientras, en los últimos días, el ejército de Estados Unidos ha estado atacando a presuntas embarcaciones de contrabando de drogas.
Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
FUENTE: AP
