Se desata "guerra de harina" en pueblo costero griego al empezar la Cuaresma

GALAXIDI, Grecia (AP) — En el pueblo costero griego de Galaxidi se desató el lunes una desordenada y colorida “guerra de harina”, al celebrar su festividad anual para marcar el fin de la temporada de carnaval y el inicio de la Cuaresma.

Un grupo de personas participa en la guerra anual de harina que marca el final de la temporada del Carnaval con la festividad del Lunes Limpio en Galaxidi, a unos 200 kilómetros (120 millas) al oeste de Atenas, el 23 de febrero de 2026, dando inicio a la Cuaresma cristiana de 40 días que conduce a la Pascua. (AP Foto/Petros Giannakouris)
La principal avenida costera de Galaxidi se convirtió en un caos cubierto de harina a medida que los juerguistas se arrojaban entre sí bolsas de harina teñida. La mayoría de los residentes del pueblo —y muchos visitantes— participaron alegremente, mientras que los más prudentes disfrutaron del espectáculo desde la seguridad de sus balcones.

En un par de horas, la celebración había terminado en su mayor parte, pero algunos empedernidos estaban decididos a prolongarla hasta bien entrada la noche.

“Esta costumbre la trajeron aquí (nuestros antepasados) en sus veleros, en 1800. Sólo existe aquí”, señaló Panayiotis Paphilis, un residente.

Se trata de una explosión de color que tiene lugar cada Lunes Limpio, una festividad cristiana ortodoxa que marca el inicio de la Cuaresma —el periodo de penitencia de 40 días que termina en la Pascua— y el final de la temporada de carnaval, el cual conserva muchas de las tradiciones precristianas del país.

Muchos de los visitantes eran jóvenes que habían llegado a Galaxidi por primera vez.

“La pasamos muy bien. Volveremos”, comentó Stephanos Kapetanakis, de 28 años, quien estaba acompañado por varios amigos.

En la mayor parte del país, las celebraciones del Lunes Limpio son bastante más sosegadas, y consisten principalmente en volar cometas y consumir grandes cantidades de mariscos y otros productos del mar.

Pero en Galaxidi, un antiguo puerto importante a unos 200 kilómetros (125 millas) al oeste de Atenas, los festejos son estruendosos y los participantes hacen todo lo posible para llevarlos al siguiente nivel, si es que pueden.

Muchas celebraciones similares tienen sus raíces en tiempos antiguos y paganos, y se han integrado sin problemas en el calendario cristiano.

Sin embargo, en el caso de Galaxidi la guerra de harina parece ser de origen más reciente, concretamente del siglo XIX, cuando marineros viajeros se inspiraron en acontecimientos similares en Sicilia. Era la época en que barcos de mástiles blancos, construidos localmente, recorrían rutas comerciales por todo el mundo.

Pero los días de gloria no durarían, y Galaxidi, una localidad de 1.700 habitantes, perdió su contacto con el mundo exterior, al disminuir el tránsito hacia sus dos puertos y sin contar con una carretera hacia el resto del país, encajonada por montañas imponentes.

No se construiría una carretera sino hasta la década de 1960, pero el aislamiento ayudó a preservar el carácter único del pueblo.

Demetris Nellas contribuyó a este despacho desde Atenas.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

