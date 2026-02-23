Se caldean los ánimos en la 1ra mitad del Spurs-Pistons, duelo de dos de los mejores de la NBA

Compartir en:









Stephon Castle (5), de los Spurs de San Antonio, se alza hacia la canasta frente a Ausar Thompson (9) y Cade Cunningham (2), de los Pistons de Detroit, durante la primera mitad del juego de baloncesto de la NBA del lunes 23 de febrero de 2026, en Detroit. (AP Foto/Duane Burleson) AP

La estrella de los Pistons, Cade Cunningham, fue sancionado con una falta ofensiva después de extender los brazos y derribar al base de los Spurs, Stephon Castle, sobre la cancha.

El alero de los Spurs, Keldon Johnson, respondió empujando a Cunningham, y el pívot de los Pistons, Jalen Duren, quien fue suspendido recientemente por la liga, le apuntó con el dedo índice derecho a la cara a Johnson.

Tras una revisión, Johnson y Duren recibieron faltas técnicas en el segundo cuarto del reñido encuentro.

La NBA suspendió al pívot Isaiah Stewart por siete partidos a principios de este mes después de que abandonó el banquillo durante una pelea en el partido de Detroit en Charlotte, y todavía cumplía la sanción durante la visita a San Antonio. Duren tuvo que perderse dos partidos por iniciar el altercado.

Los Pistons tienen el mejor récord de la Conferencia Este y los Spurs, liderados por Victor Wembanyama, solo están por detrás del campeón defensor, el Thunder de Oklahoma City, en la Conferencia Oeste.

Detroit recibe a Oklahoma City la noche del miércoles.

___ Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP