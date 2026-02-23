americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Se caldean los ánimos en la 1ra mitad del Spurs-Pistons, duelo de dos de los mejores de la NBA

DETROIT (AP) — Se caldearon los ánimos en la primera mitad del partido entre los Spurs de San Antonio y los Pistons de Detroit, un duelo entre dos de los mejores equipos de la NBA la noche del lunes.

Stephon Castle (5), de los Spurs de San Antonio, se alza hacia la canasta frente a Ausar Thompson (9) y Cade Cunningham (2), de los Pistons de Detroit, durante la primera mitad del juego de baloncesto de la NBA del lunes 23 de febrero de 2026, en Detroit. (AP Foto/Duane Burleson)
Stephon Castle (5), de los Spurs de San Antonio, se alza hacia la canasta frente a Ausar Thompson (9) y Cade Cunningham (2), de los Pistons de Detroit, durante la primera mitad del juego de baloncesto de la NBA del lunes 23 de febrero de 2026, en Detroit. (AP Foto/Duane Burleson) AP

La estrella de los Pistons, Cade Cunningham, fue sancionado con una falta ofensiva después de extender los brazos y derribar al base de los Spurs, Stephon Castle, sobre la cancha.

El alero de los Spurs, Keldon Johnson, respondió empujando a Cunningham, y el pívot de los Pistons, Jalen Duren, quien fue suspendido recientemente por la liga, le apuntó con el dedo índice derecho a la cara a Johnson.

Tras una revisión, Johnson y Duren recibieron faltas técnicas en el segundo cuarto del reñido encuentro.

La NBA suspendió al pívot Isaiah Stewart por siete partidos a principios de este mes después de que abandonó el banquillo durante una pelea en el partido de Detroit en Charlotte, y todavía cumplía la sanción durante la visita a San Antonio. Duren tuvo que perderse dos partidos por iniciar el altercado.

Los Pistons tienen el mejor récord de la Conferencia Este y los Spurs, liderados por Victor Wembanyama, solo están por detrás del campeón defensor, el Thunder de Oklahoma City, en la Conferencia Oeste.

Detroit recibe a Oklahoma City la noche del miércoles.

Deja tu comentario

Notas relacionadas
La Guardia Nacional retira a un peatón de los alrededores de la sede de la Fiscalía General en Ciudad de México, el domingo 22 de febrero de 2026, tras la muerte del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como El Mencho (Foto AP/Ginette Riquelme)

Una mujer, un cerco por tierra y aire y una violenta batalla. Así acabó México con el líder del CJNG

ARCHIVO - La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, a la derecha, estrecha la mano de la funcionaria de la Administración de Seguridad en el Transporte Monica Degro en una conferencia de prensa en el aeropuerto Harry Reid, el 22 de noviembre de 2025, en Las Vegas. (AP Foto/Ronda Churchill, Archivo)

Seguridad Nacional suspende los programas de seguridad aeroportuaria TSA PreCheck y Global Entry

ARCHIVO – La sede de la Corte Suprema de Estados Unidos, el 6 de febrero de 2026, en Washington. (AP Foto/Rahmat Gul, Archivo)

Corte Suprema de EEUU anula aranceles de Trump y sacude su agenda económica

ARCHIVO – El príncipe Andrés sale de la catedral de St. Giles tras la llegada del féretro con los restos de su madre, la reina Isabel, en Edimburgo, Escocia, el 12 de septiembre de 2022. (AP Foto/Petr David Josek, Archivo)

Policía británica detiene al expríncipe Andrés por presunta conducta indebida en cargo público

Destacados del día

Suiza congela USD 880 millones ligados a Maduro tras su captura por narcotráfico y corrupción

Suiza congela USD 880 millones ligados a Maduro tras su captura por narcotráfico y corrupción

EEUU anticipa cambio histórico en Cuba para 2026 y confirma contactos dentro del sistema

EEUU anticipa "cambio histórico" en Cuba para 2026 y confirma contactos dentro del sistema

La Guardia Nacional retira a un peatón de los alrededores de la sede de la Fiscalía General en Ciudad de México, el domingo 22 de febrero de 2026, tras la muerte del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como El Mencho (Foto AP/Ginette Riquelme)

Una mujer, un cerco por tierra y aire y una violenta batalla. Así acabó México con el líder del CJNG

Rusia desmiente comunicado sobre envío de 200.000 barriles a Cuba en plena crisis energética

Rusia desmiente comunicado sobre envío de 200.000 barriles a Cuba en plena crisis energética

Gloria Estefan cuestiona bloqueo petrolero a Cuba y dice que no tumba el régimen

Gloria Estefan cuestiona bloqueo petrolero a Cuba y dice que "no tumba el régimen"

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter