Se adelanta el “Reloj del Fin del Mundo” por armas nucleares, cambio climático e IA sin control

La Tierra está más cerca que nunca de la destrucción a medida que Rusia, China, Estados Unidos y otros países se vuelven “cada vez más agresivos, adversarios y nacionalistas”, afirmó el martes un grupo de defensa orientado a la ciencia y adelantó su “Reloj del Fin del Mundo” a 85 segundos para la medianoche.

Los miembros del Boletín de los Científicos Atómicos, de izquierda a derecha, Jon B. Wolfsthal, Asha M. George, Steve Fetter y Alexandra Bell, revelan el Reloj del Fin del Mundo, fijado a 85 segundos para la medianoche, durante una rueda de prensa en la Carnegie Endowment for International Peace, el 23 de enero de 2026, en Washington. (Foto AP/Pablo Martínez Monsivais)
Los miembros del Boletín de los Científicos Atómicos, de izquierda a derecha, Jon B. Wolfsthal, Asha M. George, Steve Fetter y Alexandra Bell, revelan el Reloj del Fin del Mundo, fijado a 85 segundos para la medianoche, durante una rueda de prensa en la Carnegie Endowment for International Peace, el 23 de enero de 2026, en Washington. (Foto AP/Pablo Martínez Monsivais)

El Boletín de los Científicos Atómicos citó riesgos de guerra nuclear, cambio climático, posible mal uso de la biotecnología y el creciente uso de inteligencia artificial sin controles adecuados al hacer el anuncio anual, que evalúa cuán cerca está la humanidad de su fin.

El año pasado, el reloj avanzó a 89 segundos para la medianoche.

Desde entonces, “los entendimientos globales arduamente logrados están colapsando, acelerando una competencia de gran poder en la que el ganador se lleva todo y socavando la cooperación internacional” necesaria para reducir los riesgos existenciales, dijo el grupo.

Les preocupa la amenaza de conflictos en escalada que involucra a países con armas nucleares, citan la guerra entre Rusia y Ucrania, el conflicto entre India y Pakistán y si Irán es capaz de desarrollar armas nucleares tras los ataques del verano pasado por parte de Estados Unidos e Israel.

La confianza y cooperación internacional son esenciales porque, “si el mundo se fragmenta en un enfoque de nosotros contra ellos, de suma cero, aumenta la probabilidad de que todos perdamos”, dijo Daniel Holz, presidente de la junta de ciencia y seguridad del grupo.

El grupo también destacó sequías, olas de calor e inundaciones vinculadas al calentamiento global, así como el fracaso de las naciones para adoptar acuerdos significativos para combatir el cambio climático, señalando los esfuerzos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para impulsar los combustibles fósiles y obstaculizar la producción de energía renovable.

En 1947, el grupo de defensa comenzó a utilizar un reloj para simbolizar el potencial e incluso la probabilidad de que las personas hicieran algo para acabar con la humanidad. Al final de la Guerra Fría, estaba a 17 minutos para la medianoche. En los últimos años, para abordar los rápidos cambios mundiales, el grupo ha cambiado de contar los minutos hasta la medianoche a contar los segundos.

El grupo dijo que el reloj podría retrasarse si los líderes y las naciones trabajan juntos para abordar los riesgos existenciales.

______

La cobertura climática y ambiental de The Associated Press recibe apoyo financiero de múltiples fundaciones privadas. La AP es la única responsable de todo el contenido. Encuentre los estándares de AP para trabajar con filantropías, una lista de patrocinadores y áreas de cobertura financiadas en AP.org.

______

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

