Se acaban las sorpresas en la Copa FA: Fulham, Leeds, Sunderland y Wolves avanzan

LONDRES (AP) — Los equipos de la Liga Premier Fulham, Leeds, Sunderland y Wolverhampton evitaron sorpresas para avanzar a la quinta ronda de la Copa FA.

Harrison Reed celebra con su compañero del Fulham Timothy Castagne tras anotar en el encuentro de la cuarta ronda de la Copa FA ante el Stoke City el domingo 15 de febrero del 2026. (Nick Potts/PA via AP)
Harrison Reed celebra con su compañero del Fulham Timothy Castagne tras anotar en el encuentro de la cuarta ronda de la Copa FA ante el Stoke City el domingo 15 de febrero del 2026. (Nick Potts/PA via AP)

Más tarde el domingo, el líder de la Liga Premier, Arsenal, recibe al Wigan, un equipo de la tercera división que está en apuros.

Fulham reaccionó para ganar 2-1 en la cancha del Stoke, de la segunda división, con un gol decisivo en los minutos finales de Harrison Reed, que definió tras interceptar un pase mal calculado del arquero del Stoke, Tommy Simkin. El extremo brasileño Kevin igualó para Fulham al inicio del segundo tiempo, después del gol tempranero del mediocampista surcoreano Bae Jun-ho para el Stoke.

Un penal del mediocampista Habib Diarra le dio al Sunderland una victoria 1-0 en la cancha del Oxford, un equipo en apuros de la segunda división. Y un gol del mediocampista Santiago Bueno le dio a los Wolves un triunfo 1-0 ante el Grimsby, de la cuarta división, en un Blundell Park empapado y bajo una lluvia intensa.

Leeds necesitó penales para ganar en la cancha del Birmingham, de la segunda división, tras un empate 1-1 luego de 90 minutos y tiempo extra.

El delantero alemán Lukas Nmecha puso en ventaja al Leeds al inicio del segundo tiempo tras una asistencia de Noah Okafor, pero Patrick Roberts igualó a los 89 minutos con un potente disparo.

En la tanda de penales, el arquero del Leeds, Lucas Perri, le atajó el penal a Tommy Doyle antes de que Roberts rematara por encima del travesaño, lo que dejó a Sean Longstaff la tarea de anotar y clasificar al equipo de Daniel Farke por 4-2.

Sorpresas en la copa

El Mansfield, de la tercera división, dio la sorpresa el sábado al eliminar al Burnley, de la Liga Premier, para aumentar la presión sobre el entrenador Scott Parker.

El Macclesfield, que es un equipo semiprofesional, provocó posiblemente la mayor sorpresa en la historia de la competencia cuando venció al campeón defensor Crystal Palace en la tercera ronda el mes pasado.

Macclesfield enfrentará el lunes al Brentford, de la Premier.

