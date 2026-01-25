americateve

Scottie Scheffler inicia nueva temporada sin cambios: gana su debut en el PGA Tour

LA QUINTA, California, EE.UU. (AP) — Scottie Scheffler comenzó su temporada como si nada hubiera cambiado, logrando cuatro birdies en un tramo de seis hoyos el domingo para superar al joven de 18 años Blades Brown y al resto del grupo. Cerró con una ronda de 66, seis bajo par, para una victoria por cuatro golpes en The American Express.

Scottie Scheffler realiza su tiro de salida en el hoyo 5 durante la ronda final del evento de golf American Express en el Pete Dye Stadium Course en PGA West, el domingo 25 de enero de 2026, en La Quinta, California. (AP Photo/Ross D. Franklin)
Scottie Scheffler realiza su tiro de salida en el hoyo 5 durante la ronda final del evento de golf American Express en el Pete Dye Stadium Course en PGA West, el domingo 25 de enero de 2026, en La Quinta, California. (AP Photo/Ross D. Franklin) AP

Scheffler ganó por vigésima vez en el PGA Tour, todas en los últimos cuatro años, para obtener una membresía de por vida. Más indicativo de su dominio en el juego es ganar nueve de esos 20 torneos por cuatro golpes o más.

Scheffler tiene 20 victorias y cuatro majors antes de cumplir 30 años. Jack Nicklaus y Tiger Woods son los únicos otros jugadores que han logrado eso.

El jugador número uno del mundo compartió el escenario con Brown, quien terminó la escuela secundaria hace dos semanas y jugó en un evento del Korn Ferry Tour en las Bahamas que terminó el miércoles. Es el primer jugador en jugar ocho días seguidos de competencia sancionada por el PGA Tour.

Ya sea que el cansancio lo alcanzara o simplemente el momento —estaba tratando de convertirse en el ganador más joven del PGA Tour en 95 años—, terminó rápidamente.

Brown estaba un golpe detrás del líder de 54 hoyos Si Woo Kim y un golpe por delante de Scheffler al dirigirse al tee en el par tres del cuarto hoyo en el Stadium Course en PGA West. Cinco hoyos después, Brown y Kim estaban cinco golpes detrás y Scheffler estaba acelerando.

Scheffler golpeó un suave hierro ocho a dos pies en el cuarto para birdie y encontró la calle en el par cinco del quinto. Brown lanzó su tiro de salida al agua y tuvo que dropar frente a las cajas de salida —eligió dropar en el rough de Bermuda inactivo en lugar del área de salida— y luego golpeó un mal wedge que llevó a un doble bogey.

Brown pasó 11 hoyos sin un birdie y tuvo dos bogeys tardíos que lo llevaron a un 74. Cayó de un empate por el segundo lugar a un empate por el 18º, lo que le costó un lugar en Torrey Pines la próxima semana.

Jason Day cerró con un 64 que lo movió 18 lugares hacia un segundo lugar, junto con Ryan Gerard (65), Matt McCarty (68) y Andrew Putnam (68).

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

