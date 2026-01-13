Scott Adams, creador de la tira cómica "Dilbert", muere a los 68 años

ARCHIVO - Scott Adams, creador de la tira cómica Dilbert, habla sobre su trabajo en su estudio en Dublín, California, el 26 de octubre de 2006. (Foto AP/Marcio Jose Sanchez, archivo) AP

Su primera exesposa, Shelly Miles, anunció el fallecimiento el martes en una transmisión en vivo publicada en las cuentas de redes sociales de Adams. "Ya no está con nosotros", afirmó. Adams reveló en 2025 que tenía cáncer de próstata que se había extendido a sus huesos. Miles había dicho que estaba recibiendo cuidados paliativos en su hogar en el norte de California el lunes.

"Tuve una vida increíble", decía parte del comunicado. "Di todo lo que tenía".

En su apogeo, "Dilbert", con su héroe sin boca, con gafas, camisa blanca de manga corta y una corbata roja perpetuamente enrollada, apareció en 2.000 periódicos en todo el mundo en al menos 70 países y 25 idiomas.

Adams fue el receptor en 1997 del Premio Reuben de la Sociedad Nacional de Caricaturistas, considerado uno de los premios más prestigiosos para caricaturistas. Ese mismo año, "Dilbert" se convirtió en el primer personaje ficticio en aparecer en la lista de la revista Time de los estadounidenses más influyentes.

"Estamos apoyándolo porque es nuestro portavoz para las lecciones que hemos acumulado, pero que tenemos demasiado miedo de expresar, en nuestro esfuerzo por evitar el homicidio en cubículos", dijo la revista.

Las tiras de "Dilbert" se fotocopiaban rutinariamente, se colgaban, se enviaban por correo electrónico y se publicaban en línea, una popularidad que generaría libros superventas, mercancías, comerciales para Office Depot y una serie de televisión animada, con Daniel Stern dando voz a Dilbert.

El colapso del imperio “Dilbert”

Todo colapsó rápidamente en 2023 cuando Adams, que era blanco, se refirió repetidamente a las personas negras como miembros de un "grupo de odio" y dijo que ya no "ayudaría a los estadounidenses negros". Más tarde dijo que estaba siendo hiperbólico, pero continuó defendiendo su postura.

Casi de inmediato, los periódicos dejaron de publicar "Dilbert" y su distribuidor, Andrews McMeel Universal, rompió lazos con el caricaturista. The Sun Chronicle en Attleboro, Massachusetts, decidió mantener el espacio de "Dilbert" en blanco por un tiempo "como un recordatorio del racismo que impregna nuestra sociedad". Un libro planeado fue descartado.

"No está siendo cancelado. Está experimentando las consecuencias de expresar sus opiniones", dijo Bill Holbrook, el creador de la tira "On the Fastrack", a The Associated Press en ese momento. "Estoy completamente de acuerdo con que diga lo que quiera, pero luego tiene que asumir las consecuencias de decirlo".

Adams relanzó la misma tira cómica diaria bajo el nombre de Dilbert Reborn a través de la plataforma de video Rumble, popular entre los conservadores y grupos de extrema derecha. También presentó un pódcast, "Real Coffee", donde hablaba sobre varios temas políticos y sociales.

Después de que el programa nocturno de Jimmy Kimmel en ABC fuera suspendido en septiembre tras los comentarios del presentador sobre el asesinato del activista conservador Charlie Kirk, Adams defendió la libertad de expresión.

"¿Me gustaría algo de venganza?", dijo Adams. "Sí. Sí, lo disfrutaría. Pero eso no significa que lo obtenga. Eso no significa que deba perseguirlo. No significa que el mundo sea un lugar mejor si sucede".

FUENTE: AP