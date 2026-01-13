americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Scott Adams, creador de la tira cómica "Dilbert", muere a los 68 años

Scott Adams, cuyo popular cómic "Dilbert" capturó la frustración de los trabajadores de oficina y satirizó lo ridículo de la cultura moderna laboral hasta que fue abruptamente retirado en 2023 por comentarios racistas, ha fallecido. Tenía 68 años.

ARCHIVO - Scott Adams, creador de la tira cómica Dilbert, habla sobre su trabajo en su estudio en Dublín, California, el 26 de octubre de 2006. (Foto AP/Marcio Jose Sanchez, archivo)
ARCHIVO - Scott Adams, creador de la tira cómica Dilbert, habla sobre su trabajo en su estudio en Dublín, California, el 26 de octubre de 2006. (Foto AP/Marcio Jose Sanchez, archivo) AP

Su primera exesposa, Shelly Miles, anunció el fallecimiento el martes en una transmisión en vivo publicada en las cuentas de redes sociales de Adams. "Ya no está con nosotros", afirmó. Adams reveló en 2025 que tenía cáncer de próstata que se había extendido a sus huesos. Miles había dicho que estaba recibiendo cuidados paliativos en su hogar en el norte de California el lunes.

"Tuve una vida increíble", decía parte del comunicado. "Di todo lo que tenía".

En su apogeo, "Dilbert", con su héroe sin boca, con gafas, camisa blanca de manga corta y una corbata roja perpetuamente enrollada, apareció en 2.000 periódicos en todo el mundo en al menos 70 países y 25 idiomas.

Adams fue el receptor en 1997 del Premio Reuben de la Sociedad Nacional de Caricaturistas, considerado uno de los premios más prestigiosos para caricaturistas. Ese mismo año, "Dilbert" se convirtió en el primer personaje ficticio en aparecer en la lista de la revista Time de los estadounidenses más influyentes.

"Estamos apoyándolo porque es nuestro portavoz para las lecciones que hemos acumulado, pero que tenemos demasiado miedo de expresar, en nuestro esfuerzo por evitar el homicidio en cubículos", dijo la revista.

Las tiras de "Dilbert" se fotocopiaban rutinariamente, se colgaban, se enviaban por correo electrónico y se publicaban en línea, una popularidad que generaría libros superventas, mercancías, comerciales para Office Depot y una serie de televisión animada, con Daniel Stern dando voz a Dilbert.

El colapso del imperio “Dilbert”

Todo colapsó rápidamente en 2023 cuando Adams, que era blanco, se refirió repetidamente a las personas negras como miembros de un "grupo de odio" y dijo que ya no "ayudaría a los estadounidenses negros". Más tarde dijo que estaba siendo hiperbólico, pero continuó defendiendo su postura.

Casi de inmediato, los periódicos dejaron de publicar "Dilbert" y su distribuidor, Andrews McMeel Universal, rompió lazos con el caricaturista. The Sun Chronicle en Attleboro, Massachusetts, decidió mantener el espacio de "Dilbert" en blanco por un tiempo "como un recordatorio del racismo que impregna nuestra sociedad". Un libro planeado fue descartado.

"No está siendo cancelado. Está experimentando las consecuencias de expresar sus opiniones", dijo Bill Holbrook, el creador de la tira "On the Fastrack", a The Associated Press en ese momento. "Estoy completamente de acuerdo con que diga lo que quiera, pero luego tiene que asumir las consecuencias de decirlo".

Adams relanzó la misma tira cómica diaria bajo el nombre de Dilbert Reborn a través de la plataforma de video Rumble, popular entre los conservadores y grupos de extrema derecha. También presentó un pódcast, "Real Coffee", donde hablaba sobre varios temas políticos y sociales.

Después de que el programa nocturno de Jimmy Kimmel en ABC fuera suspendido en septiembre tras los comentarios del presentador sobre el asesinato del activista conservador Charlie Kirk, Adams defendió la libertad de expresión.

"¿Me gustaría algo de venganza?", dijo Adams. "Sí. Sí, lo disfrutaría. Pero eso no significa que lo obtenga. Eso no significa que deba perseguirlo. No significa que el mundo sea un lugar mejor si sucede".

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Xabi Alonso, entrenador en jefe del Real Madrid, gesticula durante el partido de fútbol de la final de la Supercopa de España contra el FC Barcelona en el estadio King Abdullah Sports City en Yeda, Arabia Saudita, el domingo 11 de enero de 2026. (AP Photo/Altaf Qadri)

El Real Madrid destituye a Xabi Alonso como entrenador y será Arbeloa quien ocupe su lugar

El presidente Donald Trump elige a un reportero para hacerle una pregunta al vicepresidente J.D. Vance (izquierda) y al secretario de Estado Marco Rubio (derecha) durante una reunión con ejecutivos petroleros en la Sala Este de la Casa Blanca, el viernes 9 de enero de 2026, en Washington. (AP Foto/Alex Brandon)

Trump firma orden ejecutiva para proteger los ingresos por la venta de petróleo venezolano

Manifestantes se enfrentan a agentes federales en el exterior del edificio federal Obispo Henry Whipple, el 8 de enero de 2026, en Minneapolis, Minnesota. (AP Foto/Tom Baker)

Protestas contra ICE en EEUU tras tiroteos en Minneapolis y Portland, Oregón

El presidente de EEUU, Donald Trump, responde a preguntas de los medios de comunicación durante una reunión con ejecutivos petroleros en la Casa Blanca, en Washington, el viernes 9 de enero de 2026. (AP Foto/Alex Brandon)

Trump promete a empresas petroleras "completa seguridad" si invierten en Venezuela

Destacados del día

Régimen Castrista exhibe propagandeo de las Avispas Negras, tropas élite que jacta son superiores incluso a los Delta Forces

Régimen Castrista exhibe propagandeo de las "Avispas Negras", tropas élite que jacta son superiores incluso a los Delta Forces

Exmarino de EEUU recibe más de 16 años de cárcel por espiar para China desde un buque de guerra

Exmarino de EEUU recibe más de 16 años de cárcel por espiar para China desde un buque de guerra

Republicanos impulsan ley histórica para prohibir que congresistas y sus familias compren acciones en bolsa

Republicanos impulsan ley histórica para prohibir que congresistas y sus familias compren acciones en bolsa

Llegaran a Cuba los restos de 32 agentes caídos en Venezuela

Llegaran a Cuba los restos de 32 agentes caídos en Venezuela

Un cajero marca precios de artículos en una tienda en Dallas, el 28 de agosto de 2025. (AP Foto/LM Otero, Archivo)

La inflación en EEUU se moderó en diciembre, pero sigue por encima del objetivo de la Fed

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter