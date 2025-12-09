Schwarber regresa a Filadelfia con contrato de 150 millones de dólares por 5 años, según informes

ARCHIVO - Kyle Schwarber de los Filis de Filadelfia batea un doble ante los Dodgers de Los Ángeles, el 9 de octubre de 2025, en Los Ángeles. (AP Foto/Jae C. Hong) AP

Varios medios informaron el martes que Schwarber acordó un contrato de cinco años y 150 millones de dólares con los Filis. ESPN fue el primer medio en informar sobre el acuerdo al citar fuentes no identificadas.

Schwarber era uno de los nombres más destacados en la agencia libre. Su nuevo contrato con Filadelfia podría propiciar más actividad en las reuniones de invierno del béisbol, ya que sus otros pretendientes tendrán que ejecutar sus planes alternativos.

Schwarber viene de una fantástica temporada con los Filis, estableciendo récords personales con 56 jonrones, el mejor de la Liga Nacional, y 132 carreras impulsadas, la cifra más alta de las Grandes Ligas. También anotó 111 carreras, un récord personal, al lider al club a su segundo título consecutivo de la División Este de la Liga Nacional.

Los 23 jonrones de Schwarber contra lanzadores zurdos establecieron un récord de las Grandes Ligas para un bateador izquierdo, superando a Stan Musial (1949) y Matt Olson (2021) con 22.

Ganó el Derby de Jonrones del Juego de Estrellas de este año al conectar tres cuadrangulares en un desempate, y terminó segundo en la carrera por el MVP de la Liga Nacional detrás de Shohei Ohtani, el astro de los Dodgers.

"Bien por él, hombre. Se lo ganó", dijo Alex Cora, el mánager de Boston que dirigió a Schwarber en los Medias Rojas en 2021.

Schwarber, de 32 años, rechazó una oferta calificada de 22.025.000 dólares de Filadelfia en noviembre.

Creció en el suroeste de Ohio antes de jugar béisbol universitario en Indiana. Fue tomado por los Cachorros Chicago con la cuarta selección del draft amateur de 2014.

Estaba al comienzo de su segundo año con Chicago en 2016 cuando se rompió dos ligamentos en la rodilla izquierda en una colisión en el jardín durante un juego de abril en Arizona. Se creía que era una lesión que terminaría la temporada, pero regresó para el primer juego de la Serie Mundial y ayudó a los Cachorros a ganar el primer campeonato de la franquicia desde 1908.

Schwarber tiene un promedio de bateo de .234 con 23 jonrones y 37 carreras impulsadas en 73 juegos de postemporada en su carrera. Conectó dos jonrones en la Serie Divisional de la Liga Nacional este año contra los Dodgers.

Schwarber conectó 38 jonrones para Chicago en 2019, pero el equipo no le ofreció contrato después de que bateó para .188 en 59 juegos durante la temporada 2020 acortada por la pandemia.

Firmó un contrato de un año y 10 millones de dólares con Washington en enero de 2021. Después de conectar 25 jonrones en 72 juegos para los Nacionales, fue traspasado a Boston en la fecha límite. Ayudó a los Medias Rojas a alcanzar la Serie de Campeonato de la Liga Americana antes de ser eliminados por Houston.

Tras su temporada de recuperación, Schwarber firmó un contrato de cuatro años y 79 millones de dólares con Filadelfia en marzo de 2022. Prosperó con los Filis al conectar 187 jonrones y remolcar 434 carreras en 627 juegos.

Conectó su jonrón número 300 de su carrera el 19 de mayo en Colorado. Registró su hit número 1.000 con su jonrón número 319 el 25 de julio en una visita a los Yankees de Nueva York.

