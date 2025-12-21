americateve

Schroder anota un triple en la prórroga y Kings sorprenden a Rockets 125-124

SACRAMENTO, California, EE.UU. (AP) — Dennis Schroder encestó un triple cuando quedaban 2,2 segundos del tiempo extra y llevó a los Kings de Sacramento a una victoria de 125-124 sobre los Houston Rockets la noche del domingo.

El jugador de los Kings de Sacramento Dennis Schroder (17) organiza una jugada durante la primera parte de su juego de NBA contra los Rockets de Houston, el domingo 21 de diciembre de 2025, en Sacramento, California. (AP Foto/Justine Willard)
Schroder terminó con 24 puntos, 10 rebotes y siete asistencias desde el banquillo para ayudar a los Kings a remontar después de estar cinco puntos abajo en los últimos dos minutos del tiempo reglamentario.

DeMar DeRozan anotó 27 puntos y dio nueve asistencias, mientras que Russell Westbrook añadió 21 puntos y 13 rebotes para ayudar a los Kings a poner fin a una racha de cinco derrotas consecutivas. Keegan Murray anotó 26 puntos mientras que Maxime Raynaud tuvo 12 puntos y 14 rebotes.

El tiro ganador de Schroder llegó ocho segundos después de que Jabari Smith Jr. de Houston encestara dos de tres tiros libres para una ventaja de dos puntos.

Smith anotó 18 puntos para los Rockets, pero su racha de cuatro dobles-dobles consecutivos terminó. Alperen Sengun tuvo 28 puntos y seis rebotes, y Kevin Durant añadió 24 puntos y 10 rebotes, pero falló un tiro mientras sonaba la bocina en el tiempo extra.

Sacramento forzó el tiempo extra después de un impulso tardío en el cuarto cuarto.

Después de que dos tiros libres de Durant le dieran a los Rockets una ventaja de 112-107 con 2:16 restantes, DeRozan anotó con una volcada y Westbrook encestó un triple desde la esquina para empatar.

Hubo múltiples cambios de liderazgo en la prórroga y Westbrook falló un triple que les habría dado la ventaja con 30 segundos por jugar.

Los Rockets tomaron el rebote y se adelantaron 124-122 con los tiros libres de Smith antes de que DeRozan condujera por la línea y luego pasara a Schroder, quien estaba completamente solo en la esquina izquierda.

Los Rockets comenzaron despacio y estaban diez puntos abajo a menos de cuatro minutos del primer cuarto antes de encontrar su ritmo en el segundo cuarto. Durant y Sengun combinaron más de la mitad de los puntos de su equipo en el segundo cuarto, llevando a Houston a una ventaja de 68-57.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

