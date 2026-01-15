americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Schonbaum y Benedetti lideran el Latin America Amateur, donde está en juego un lugar en el Masters

LIMA (AP) — El argentino Andy Schonbaum y el venezolano Andrés Martínez Benedetti registraron cada uno rondas de 66 golpes, cuatro bajo par, en condiciones relativamente benignas el jueves para compartir el liderato tras la primera ronda del Latin America Amateur Championship.

El ganador obtiene plazas en el Masters, el Abierto de Estados Unidos y el Abierto Británico de este año.

Schonbaum, quien jugó hace una década en Jacksonville State y está haciendo su décima aparición en el certamen latinoamericano, logró tres birdies en un tramo de cuatro hoyos en los últimos nueve del Lima Golf Club.

Martínez Benedetti, un joven de 16 años que hace su debut en este torneo, emprendió también un empuje tardío. Comenzó en los últimos nueve hoyos y logró tres birdies en los primeros nueve para unirse a Schonbaum en la cima de la tabla de posiciones.

El guatemalteco Gabriel Palacios, el jugador mejor clasificado en el campo en el puesto número 25 del ranking mundial amateur, se apuntó cinco birdies y tres bogeys en su ronda de 68 golpes que lo dejó empatado con el dúo mexicano de Carlos Treviño Derbez y Eduardo Derbez.

_____

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Agentes federales se preparan para lanzar gas lacrimógeno a una multitud durante una protesta el lunes 12 de enero de 2026 en Minneapolis (AP Foto/Adam Gray)

Trump amenaza con usar militares para "poner fin" a protestas en Minneapolis

ARCHIVO - La líder opositora venezolana María Corina Machado hace un gesto a sus partidarios durante una protesta contra el presidente Nicolás Maduro el día antes de su investidura para un tercer mandato, en Caracas, Venezuela, el jueves 9 de enero de 2025. (Foto AP/Ariana Cubillos, archivo)

Trump se reunirá con líder opositora venezolana tras acercamiento con sucesora de Maduro

Julio Iglesias en la ceremonia para develar su estrella en San Juan, Puerto Rico, el 29 de septiembre del 2016. (AP foto/Carlos Giusti)

Fiscales españoles investigan acusaciones de agresión sexual contra Julio Iglesias

Xabi Alonso, entrenador en jefe del Real Madrid, gesticula durante el partido de fútbol de la final de la Supercopa de España contra el FC Barcelona en el estadio King Abdullah Sports City en Yeda, Arabia Saudita, el domingo 11 de enero de 2026. (AP Photo/Altaf Qadri)

El Real Madrid destituye a Xabi Alonso como entrenador y será Arbeloa quien ocupe su lugar

Destacados del día

Raúl Castro reaparece en homenaje a los 32 militares cubanos muertos en Venezuela

Raúl Castro reaparece en homenaje a los 32 militares cubanos muertos en Venezuela

Condenan a 20 años de prisión a cubano por mortal tiroteo en Publix de Miami tras discusión por boletos de lotería

Condenan a 20 años de prisión a cubano por mortal tiroteo en Publix de Miami tras discusión por boletos de lotería

Régimen cubano repatria a 32 militares caídos en Venezuela mientras refuerza narrativa de heroísmo y lealtad ideológica

Régimen cubano repatria a 32 militares caídos en Venezuela mientras refuerza narrativa de heroísmo y lealtad ideológica

Agentes federales se preparan para lanzar gas lacrimógeno a una multitud durante una protesta el lunes 12 de enero de 2026 en Minneapolis (AP Foto/Adam Gray)

Trump amenaza con usar militares para "poner fin" a protestas en Minneapolis

ARCHIVO - La líder opositora venezolana María Corina Machado hace un gesto a sus partidarios durante una protesta contra el presidente Nicolás Maduro el día antes de su investidura para un tercer mandato, en Caracas, Venezuela, el jueves 9 de enero de 2025. (Foto AP/Ariana Cubillos, archivo)

Trump se reunirá con líder opositora venezolana tras acercamiento con sucesora de Maduro

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter