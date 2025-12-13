americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Scamacca anota dos goles y Atalanta logra su cuarta victoria en la Serie A esta temporada

BERGAMO, Italia (AP) — Gianluca Scamacca anotó dos veces para el Atalanta, culminando una semana memorable con una victoria el sábado 2-1 sobre el Cagliari en la Serie A.

Gianluca Scamacca del Atalanta celebra tras abrir el marcador ante el Cagliari en la Serie A el sábado 13 de diciembre del 2025. (Spada/LaPresse via AP)
Gianluca Scamacca del Atalanta celebra tras abrir el marcador ante el Cagliari en la Serie A el sábado 13 de diciembre del 2025. (Spada/LaPresse via AP) AP

Fue apenas la cuarta victoria del equipo en la liga esta temporada, y llegó después de la victoria sobre el Chelsea en la Liga de Campeones el martes, cuando Scamacca también anotó.

Ha marcado en tres partidos consecutivos, incluyendo una derrota en la liga ante el Hellas Verona el fin de semana pasado.

Scamacca abrió el marcador al desviar un intento de tiro de Davide Zappacosta a los 11 minutos. El gol llegó tras un buen trabajo de Ademola Lookman por la izquierda.

Gianluca Gaetano igualó tras una buena jugada de equipo al 75, pero Scamacca empujó el balón desde cerca para el gol de la victoria seis minutos después.

El equipo de Bérgamo se movió al décimo primer lugar antes del resto de la jornada, con un calendario ocupado por venir el domingo.

Lazio prevalece a pesar de dos tarjetas rojas

El centrocampista neerlandés Tijjani Noslin anotó tarde para la Lazio, que con nueve hombres logró una victoria 1-0 en Parma.

Los visitantes perdieron al capitán del equipo, Mattia Zaccagni, expulsado antes del descanso por una entrada con los dos pies al centrocampista del Parma, Nahuel Estévez, y Toma Bašić lo siguió en la segunda mitad por un codazo en el abdomen del mismo jugador.

Pero Noslin se deshizo de un defensor y superó al portero para anotar el gol de la victoria al 82.

Torino rompe racha de derrotas

Nikola Vlašić anotó para el Torino, poniendo fin a una racha de seis partidos sin ganar con una victoria 1-0 sobre el visitante Cremonese. El gol de Vlašić en la primera mitad fue suficiente para una victoria bienvenida después de tres derrotas consecutivas.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Kilmar Ábrego García con partidarios en una manifestación frente a una sede del ICE en Baltimore, Maryland, el 25 de agosto del 2025. (AP foto/Stephanie Scarbrough)

Jueza federal ordena la libertad inmediata de Kilmar Ábrego García

Miembros de la Guardia Nacional de California en Los Ángeles el 17 de junio del 2025. (AP foto/Damian Dovarganes)

Juez ordena a Trump cesar despliegue de Guardia Nacional de California en Los Ángeles

La alcaldesa electa de Miami, la demócrata Eileen Higgins, celebra después de ganar los comicios, el martes 9 de diciembre de 2025, en Miami. (AP Foto/Lynne Sladky)

La Demócrata Eileen Higgins gana la alcaldía de Miami por primera vez en casi 30 años

Por Redacción América Noticias Miami
La líder opositora venezolana María Corina Machado con tarjetas de votación en una protesta contra la reelección del presidente Nicolás Maduro en Caracas, el 28 de agosto del 2024. (AP foto/Ariana Cubillos)

Cancelan conferencia de líder opositora venezolana en víspera de ceremonia del Nobel

Destacados del día

Escándalo tras el huracán Ian: Cubano enfrenta hasta 165 años de cárcel en Florida por robar ayuda a damnificados

Escándalo tras el huracán Ian: Cubano enfrenta hasta 165 años de cárcel en Florida por robar ayuda a damnificados

ALERTA EN MIAMI: Temor y confusión por supuesta presencia de agentes de ICE en varios puntos de la ciudad

ALERTA EN MIAMI: Temor y confusión por supuesta presencia de agentes de ICE en varios puntos de la ciudad

Aviones de combate de EE.UU. sobrevolaron cerca de Venezuela y apagan transpondedores

Aviones de combate de EE.UU. sobrevolaron cerca de Venezuela y apagan transpondedores

Administración TRUMP elimina el parole de reunificación familiar para cubanos: permisos vencerán en enero de 2026

Administración TRUMP elimina el parole de reunificación familiar para cubanos: permisos vencerán en enero de 2026

Escándalo: Arrestan a directivos de Plus Ultra, la aerolínea que transporta a Díaz-Canel y opera vuelos para Cuba

Escándalo: Arrestan a directivos de Plus Ultra, la aerolínea que transporta a Díaz-Canel y opera vuelos para Cuba

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter