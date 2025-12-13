Scamacca anota dos goles y Atalanta logra su cuarta victoria en la Serie A esta temporada

Gianluca Scamacca del Atalanta celebra tras abrir el marcador ante el Cagliari en la Serie A el sábado 13 de diciembre del 2025. (Spada/LaPresse via AP) AP

Fue apenas la cuarta victoria del equipo en la liga esta temporada, y llegó después de la victoria sobre el Chelsea en la Liga de Campeones el martes, cuando Scamacca también anotó.

Ha marcado en tres partidos consecutivos, incluyendo una derrota en la liga ante el Hellas Verona el fin de semana pasado.

Scamacca abrió el marcador al desviar un intento de tiro de Davide Zappacosta a los 11 minutos. El gol llegó tras un buen trabajo de Ademola Lookman por la izquierda.

Gianluca Gaetano igualó tras una buena jugada de equipo al 75, pero Scamacca empujó el balón desde cerca para el gol de la victoria seis minutos después.

El equipo de Bérgamo se movió al décimo primer lugar antes del resto de la jornada, con un calendario ocupado por venir el domingo.

El centrocampista neerlandés Tijjani Noslin anotó tarde para la Lazio, que con nueve hombres logró una victoria 1-0 en Parma.

Los visitantes perdieron al capitán del equipo, Mattia Zaccagni, expulsado antes del descanso por una entrada con los dos pies al centrocampista del Parma, Nahuel Estévez, y Toma Bašić lo siguió en la segunda mitad por un codazo en el abdomen del mismo jugador.

Pero Noslin se deshizo de un defensor y superó al portero para anotar el gol de la victoria al 82.

Torino rompe racha de derrotas

Nikola Vlašić anotó para el Torino, poniendo fin a una racha de seis partidos sin ganar con una victoria 1-0 sobre el visitante Cremonese. El gol de Vlašić en la primera mitad fue suficiente para una victoria bienvenida después de tres derrotas consecutivas.

