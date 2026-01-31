Save the Children advierte que los suministros críticos se agotan en campo de refugiados en Siria

La declaración de Save the Children, hecha el viernes por la noche, surge una semana después de que las fuerzas gubernamentales capturaran el campamento de al-Hol, que alberga a más de 24.000 personas, en su mayoría niños y mujeres, incluidas muchas esposas o viudas de miembros del EI.

La captura del campamento se produjo tras intensos combates a principios de este mes entre las fuerzas gubernamentales y miembros de las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS), lideradas por kurdos y respaldadas por Estados Unidos, durante los cuales las fuerzas leales al presidente interino Ahmad al-Sharaa capturaron amplias áreas del este y el noreste de Siria.

Las FDS firmaron un acuerdo para poner fin a los combates tras sufrir grandes derrotas, pero los enfrentamientos esporádicos entre ellas y el gobierno han continuado.

Save the Children dijo que “los suministros críticos en el campamento de al-Hol se agotan peligrosamente” ya que los enfrentamientos impiden la entrega segura de ayuda humanitaria.

Agregó que los enfrentamientos de la semana pasada alrededor del campamento obligaron a las agencias de ayuda a suspender temporalmente sus operaciones regulares en al-Hol. Añadió que la carretera principal que conduce al campamento sigue siendo insegura, lo que impide que los trabajadores humanitarios entreguen alimentos y agua o gestionen servicios básicos para niños y familias.

“La situación en el campamento de al-Hol se deteriora con rapidez a medida que los alimentos, el agua y las medicinas se agotan peligrosamente”, señaló Rasha Muhrez, directora de Save the Children en Siria. “Si las organizaciones humanitarias no pueden reanudar su trabajo, los niños enfrentarán aún más riesgos en el campamento, que ya era extremadamente peligroso para ellos antes de esta última escalada”.

Muhrez añadió que todas las partes en conflicto deben garantizar un corredor humanitario seguro hacia al-Hol para que los servicios básicos puedan reanudarse y los niños puedan ser protegidos. “Hay vidas que dependen de ello”, dijo.

Algunos de los miles de militantes del EI acusados que se encuentran en prisiones en el noreste de Siria, han comenzado a ser transferidos por las fuerzas estadounidenses a Irak, donde serán juzgados, pero el futuro de los campamentos que albergan a las esposas e hijos de los combatientes sigue siendo incierto.

Detalles de la implementación del acuerdo

Las FDS anunciaron un nuevo acuerdo con el gobierno central el viernes, con el objetivo de estabilizar un alto el fuego que puso fin a semanas de combates y establecer pasos hacia la integración de la fuerza respaldada por Estados Unidos en el ejército y los organismos policiales, así como la integración de instituciones civiles en las áreas controladas por las FDS en el gobierno central.

Rohilat Afrin, comandante general de las Unidades de Protección de Mujeres, o YPJ, organismo perteneciente a las FDS, dijo el sábado, en entrevista con The Associated Press, que la implementación del acuerdo de integración comenzará el lunes, con la entrada de algunas fuerzas de seguridad del gobierno en las ciudades de Qamishli y al-Hassakeh, de mayoría kurda.

“Solo un número limitado de fuerzas de seguridad del gobierno entrará para supervisar la integración de las instituciones, después de lo cual se retirarán”, mientras que las unidades del ejército de fuera de la región kurda no entrarán en áreas habitadas en su mayoría por esa etnia, aseguró.

La misión principal de las fuerzas de seguridad que ingresan a las ciudades será “proteger instituciones afiliadas al estado, como el registro civil, oficinas de pasaportes y el aeropuerto, y reiniciar el funcionamiento de estas instituciones”, afirmó Afrin. Las fuerzas policiales locales continuarán proporcionando seguridad en las ciudades.

Ambas partes tendrán comités de coordinación, que se reunirán para “determinar el plan de integración y establecer el cronograma y los mecanismos apropiados”, dijo.

En el acuerdo acordado entre las FDS y Damasco se estipula la formación de una nueva división militar bajo el mando del ministerio de defensa sirio, que consistirá en tres brigadas de combatientes de las FDS en la provincia de Hassakeh, además de la formación de una brigada de combatientes del grupo en una división en la provincia de Alepo.

En el acuerdo no se hizo referencia al futuro de las unidades de combate exclusivamente femeninas de las FDS, el cual es un punto sensible ya que muchos de los líderes de Damasco provienen de un entorno conservador y se oponen a las mujeres en combate.

Afrin dijo que las Unidades de Protección de Mujeres “se unirán a las brigadas que se establecerán y mantendrán su independencia dentro de estas brigadas”.

El gobierno central ha dicho que la aprobación de los excombatientes de las FDS para unirse a las nuevas brigadas se realizará caso por caso tras una evaluación de seguridad. En el acuerdo también se estipula la retirada de Siria de militantes del Partido de los Trabajadores del Kurdistán, o PKK, un movimiento separatista kurdo que ha llevado a cabo una insurgencia de larga duración en Turquía.

El ministerio de relaciones exteriores sirio dijo en un comunicado que el plazo esperado para la implementación completa del acuerdo es de un mes como máximo, mientras que, durante el mismo período, se espera que Estados Unidos complete la transferencia de prisioneros del EI a Irak.

“Durante este período, se llevará a cabo la integración de seguridad, militar y civil, y el estado asumirá el control de los cruces fronterizos, los campos petroleros y el Aeropuerto de Qamishli, además de nombrar a los funcionarios designados”, se lee en el comunicado.

Se añade que desarrollar “confianza mutua” será un desafío, y se agrega que “Esperamos que el inicio de la implementación real contribuya a fortalecer esta confianza, allanando el camino para la finalización del acuerdo y la integración, logrando así un interés común para todas las partes, y sobre todo, para Siria y el pueblo sirio.”

___

Albam informó desde Idlib, Siria.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP