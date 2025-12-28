americateve

Sarr y McCollum llevan a los Wizards a su segunda victoria sobre Grizzlies en nueve días, 116-112

WASHINGTON (AP) — Alex Sarr anotó 20 puntos y bloqueó seis tiros, el mejor registro de su carrera, para ayudar a los Wizards de Washington a lograr una victoria de 116-112 sobre los Grizzlies de Memphis el domingo por la noche.

Alex Sarr (20), pívot de los Wizards de Washington, bloquea un tiro a Santi Aldama, de los Grizzlies de Memphis, durante la segunda mitad del juego de baloncesto de la NBA, el domingo 28 de diciembre de 2025, en Washington. (AP Foto/John McDonnell)
Alex Sarr (20), pívot de los Wizards de Washington, bloquea un tiro a Santi Aldama, de los Grizzlies de Memphis, durante la segunda mitad del juego de baloncesto de la NBA, el domingo 28 de diciembre de 2025, en Washington. (AP Foto/John McDonnell) AP

CJ McCollum añadió 16 unidades para Washington (7-23), que consiguió sus primeras victorias consecutivas de la temporada y su segundo triunfo sobre Memphis en nueve días. McCollum anotó seis en el último cuarto.

Los Wizards superaron a los Grizzlies en rebotes 54-42 y superaron 19 pérdidas de balón, ocho de ellas solo por Bub Carrington. Justin Champagnie de Washington tuvo diez tantos y 12 rebotes.

Jaren Jackson Jr. anotó 31 puntos y Ja Morant añadió 21 para Memphis (15-17), que no logró alcanzar el récord de .500 por primera vez desde que los Grizzlies estaban 3-3 luego de una derrota ante los Lakers de Los Ángeles el 31 de octubre.

También se quedaron cortos de alcanzar el .500 en su derrota en casa 130-122 ante Washington el 20 de diciembre.

Después de que los Wizards construyeran una ventaja de nueve puntos en el último cuarto con una racha de 26-7, los Grizzlies se acercaron a 108-107 con un triple de Santi Aldama desde el ala derecha con 2:52 restantes.

Pero McCollum y Khris Middleton se combinaron para anotar los últimos ocho puntos mientras Washington mantenía a Memphis sin anotar durante los siguientes 2:35.

