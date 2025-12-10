Sarkozy describe su estancia en prisión y aconseja cómo atraer a la ultraderecha en su nuevo libro

El expresidente francés Nicolas Sarkozy, en el centro, asiste al partido de Champions League entre el Paris Saint Germain y el Tottenham, en París, el miércoles 26 de noviembre de 2025. (AP Foto/Christophe Ena) AP

En "Le journal d’un prisonnier" (“Diario de un prisionero”), el exmandatario de 70 años dice que su dura postura contra el crimen ha adquirido una nueva perspectiva, mientras relata el giro inusual en su vida después de ser declarado culpable de asociación delictiva por financiar su exitosa campaña de 2007 con fondos de Libia.

Una corte lo condenó en septiembre a cinco años de prisión, una sentencia que apeló. Se le concedió la libertad bajo supervisión judicial después de 20 días tras las rejas.

El libro ofrece una mirada poco común al interior de la prisión La Santé de París, donde Sarkozy estuvo retenido en confinamiento solitario y estrictamente alejado de otros reclusos por razones de seguridad. Su soledad sólo se rompía con las visitas regulares de su esposa, la supermodelo convertida en cantante Carla Bruni-Sarkozy, y sus abogados.

Sarkozy escribió que su celda parecía un “hotel barato, excepto por la puerta blindada y las rejas”, con un colchón duro, una almohada que parecía de plástico y una ducha que solo producía un fino chorro de agua. Describió el “ruido ensordecedor” de la prisión, en gran parte por la noche.

Al abrir la ventana en su primer día entre rejas, escuchó a un recluso que “golpeaba incansablemente las rejas de su celda con un objeto metálico”.

Sarkozy dijo que rechazó las comidas servidas en pequeñas bandejas de plástico junto con una “baguette blanda y húmeda” —su olor, escribió, le provocaba náuseas. En su lugar, comía productos lácteos y barras de cereales. Se le permitía pasar una hora al día en una pequeña sala de gimnasio, donde principalmente usaba una cinta básica de correr.

Sarkozy dice que fue informado de varios incidentes violentos que ocurrieron durante su estancia, que calificó como “una pesadilla”.

“La violencia más inhumana era la realidad diaria de este lugar”, escribió, planteando preguntas sobre la capacidad del sistema penitenciario para reintegrar a las personas una vez que cumplen sus condenas.

Sarkozy, conocido por su retórica dura sobre las penas para criminales, dijo que se prometió a sí mismo que “al salir, mis comentarios serían más detallados y matizados que lo que había expresado anteriormente sobre todos estos temas”.

Reflexiones políticas

Más allá de relatar la vida en prisión, Sarkozy aprovechó el libro para ofrecer consejos políticos estratégicos para su partido conservador, los Republicanos, y reveló que habló por teléfono desde la prisión con la líder de ultraderecha Marine Le Pen, una vez una feroz rival.

El partido Agrupación Nacional de Le Pen “no es un peligro para la República”, escribió. “No compartimos las mismas ideas en cuanto a política económica, no compartimos la misma historia... y noto que aún puede haber algunas figuras problemáticas entre ellos. Pero representan a muchos franceses, respetan los resultados de las elecciones y participan en el funcionamiento de nuestra democracia”.

Sarkozy argumentó que la reconstrucción de su debilitado partido Republicano “sólo puede lograrse a través del espíritu de unidad más amplio posible”.

En los últimos años, el partido Republicano se ha ido alejando de una posición mantenida entre los partidos durante décadas de que cualquier estrategia electoral debe ir dirigida a contener a la extrema derecha, aunque eso suponga perder un distrito ante otro competidor.

Aun así, el analista político Roland Cayrol dijo que los comentarios de Sarkozy llegaron como “un trueno” en la posición tradicional de los conservadores franceses de que la Agrupación Nacional no "comparte los mismos valores" y “no es posible ninguna alianza electoral” con la extrema derecha.

El expresidente de 2007 a 2012 se ha retirado de la política activa durante años, pero sigue siendo muy influyente, especialmente en los círculos conservadores.

A raíz de los comentarios de Sarkozy, los principales líderes de los Republicanos se han abstenido de pedir cualquier acuerdo de cooperación real con el Agrupación Nacional, pero en cambio han indicado que quieren centrarse en formas de lograr que los votantes de ultraderecha elijan a candidatos conservadores.

Relaciones tensas con Macron

Sarkozy también mencionó su antigua amistad con el presidente centrista Emmanuel Macron. Los dos hombres se reunieron en el palacio presidencial del Elíseo pocos días antes de que Sarkozy ingresara en prisión.

Según Sarkozy, Macron planteó preocupaciones de seguridad en la prisión La Santé y ofreció trasladarlo a otra instalación, lo cual rechazó. En su lugar, se asignaron dos policías a la celda vecina para protegerlo las 24 horas.

Sarkozy dijo que perdió la confianza en Macron después de que el presidente no interviniera para evitar que le retiraran la Legión de Honor, la distinción más alta de Francia, en junio.

El mes pasado, Sarkozy fue condenado por financiamiento ilegal de campaña en su intento de reelección de 2012, en un duro golpe a su legado y reputación. Fue sentenciado a un año de prisión, la mitad de él suspendido, que ahora podrá cumplir en casa, monitoreado con un brazalete electrónico u otros requisitos que establecerá un juez.

El año pasado, el máximo tribunal de Francia confirmó una decisión de una corte de apelaciones que había encontrado a Sarkozy culpable de intentar sobornar a un magistrado a cambio de información sobre procedimientos legales en los que estaba involucrado.

