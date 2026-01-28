americateve

Sarah Mullally es confirmada como arzobispa de Canterbury, 1ra mujer en liderar la Iglesia anglicana

LONDRES (AP) — Sarah Mullally fue confirmada el miércoles como arzobispa de Canterbury, convirtiéndose en la primera mujer en liderar la Iglesia anglicana.

Sarah Mullally se ve antes de su ceremonia de confirmación como arzobispa de Canterbury, en la catedral de San Pablo en Londres, el miércoles 28 de enero de 2026. (Gareth Fuller/Pool via AP)
Sarah Mullally se ve antes de su ceremonia de confirmación como arzobispa de Canterbury, en la catedral de San Pablo en Londres, el miércoles 28 de enero de 2026. (Gareth Fuller/Pool via AP) AP

La Comunión Anglicana mundial, que incluye a la Iglesia episcopal en Estados Unidos, no tiene un líder formal, pero tradicionalmente se ha considerado al arzobispo como su líder espiritual.

Mullally, de 63 años, una enfermera oncológica convertida en clériga, asumió oficialmente las responsabilidades de su nuevo cargo mientras los jueces presidían una ceremonia legal que confirmaba su nombramiento, el cual fue anunciado hace casi cuatro meses.

El llamado servicio de Confirmación de Elección marca un hito importante para la Iglesia anglicana, que ordenó a sus primeras sacerdotisas en 1994 y a su primera obispa en 2015. La Iglesia tiene sus raíces en el siglo XVI, cuando la iglesia inglesa se separó de la Iglesia católica romana durante el reinado del rey Enrique VIII.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

