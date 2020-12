El vuelco de una Yutong en Santiago de Cuba provoca 26 lesionados

El vehículo, que cubría la ruta Guantánamo-La Habana, presentó fallos en el sistema de dirección, por lo que se salió de la vía y terminó virándose sobre la cuneta, reportó el canal local TV Santiago.

Los heridos fueron trasladados a los hospitales de Contramaestre y Palma Soriano, pero cuatro de ellos, quienes tuvieron fracturas sin peligro para la vida, tuvieron que ser enviados al hospital provincial de Santiago de Cuba.

Posteriormente, cuatro personas hospitalizadas en Contramaestre fueron dadas de alta, aseguró el reporte.

Según los pasajeros del ómnibus accidentado, los 42 pasajeros iban en su mayoría dormidos, mientras este transitaba con normalidad bajo una llovizna constante.

Uno de los choferes contó que al pasar la curva en las inmediaciones de la finca El Alcázar, justo antes de llegar al poblado de Romana Siete, "se le atravesó" la dirección, lo cual hizo salirse de la carretera al vehículo, y tras regresar a la senda, este se volcó.

La madrugada anterior ocurrió otro accidente en Camagüey, cuando un camión de pasajeros de la ruta Habana-Manzanillo también se salió de la carretera, aunque sobre este siniestro no ha habido reporte oficial.

No obstante, en el grupo de Facebook "Accidentes de Buses &Camiones" se compartió la noticia a partir de detalles ofrecidos por el usuario Jatniel Pérez.

"Eso fue un desastre. Yo estuve parado mientras sacaban a los heridos y a los fallecidos", dijo el chofer de Transtur Jorge Artimbau.

En el grupo de Facebook varios usuarios culparon de accidentes como este a la irresponsabilidad de los choferes de camiones de pasajeros, quienes suelen conducir a altas velocidades, dijeron. Sin embargo, otros usuarios responsabilizaron de lo sucedido al mal estado de las carreteras en Cuba.

"Aquí el problema no es solo el chofer, el camión o la guagua. ¿Dónde quedan las condiciones de las carreteras, las señalizaciones, el ganado suelto, sea particular o del Estado?", comentó uno de ellos.

"La carretera central no sirve y [los camioneros] andan a full. No acaban de darse cuenta de que no hay seguridad de ningún tipo en esa vía y que la autopista la van a terminar en el 2100", escribió Alexis Ramírez.