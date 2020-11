Cadena perpetua para el violador de una niña de ocho años en Santiago de Cuba

La vista oral de la causa 147/20 se celebró en la Sala de los Delitos Contra la Seguridad del Estado en función de lo Penal, donde se dictó la sentencia 186 de 2020, en la cual los jueces conmutaron la pena de muerte por la sanción de privación perpetua de libertad, informó Maritza Paredes Pera, fiscal jefe de la provincia, en una nota oficial publicada por el periódico Sierra Maestra en su edición impresa de este sábado.

Paredes describió a Wilson Corona, de 34 años, como un individuo de "desajustada conducta social y multirreincidente en la comisión de hechos delictivos". Aseguró que "recibió todas las garantías legales".

La funcionaria añadió que Wilson Corona, "haciendo uso del derecho constitucional de impugnar las resoluciones judiciales, estableció recurso de casación ante el Tribunal Supremo Popular, aún pendiente de respuesta".

Uno de los alguaciles del tribunal, que pidió permanecer en el anonimato, aseguró que el juicio se celebró a puertas cerradas, en un ambiente hostil, bajo estrictas medidas de seguridad y sin la presencia de la prensa, que al ocurrir el hecho vulneró la intimidad de la niña y la privacidad de su familia.

Uno de los oficiales que custodió al convicto en el juicio dijo que todo se mantuvo en secreto "debido a que la vista coincidió con el feminicidio del Micro 9, en el cual un hombre ultimó a balazos a dos mujeres e hirió a una tercera en la misma comunidad donde se produjo" la violación de la niña.

Norma Bustamante, vecina de la niña y a quien no le permitieron entrar al Palacio de Justicia, criticó la insensibilidad con que la prensa local abordó el tema. "Pensábamos que le dirían un buen escarmiento", dijo refiriéndose al periodista Cuscó Tarradell, quien divulgó en Facebook información sensible. "Sin embargo, la Justicia se lava las manos y asume el riesgo de no hacer nada", consideró.

En contraste, el régimen ha pedido nueve años de cárcel para Yoennis Domínguez, quien difundió imágenes de enfrentamientos entre vecinos del Distrito José Martí, policías y militares tras la violación de la niña.

La agresión a la menor provocó protestas en Santiago de Cuba. Vecinos intentaron castigar por su cuenta al violador. La intervención de policías y militares y la indignación popular ante lo ocurrido llevaron a fuertes incidentes entre los residentes en la zona y las fuerzas del orden.

La presión mediática hizo a las autoridades cubanas explicar lo sucedido.

Recientemente, DIARIO DE CUBA informó que el notable incremento de la violencia contra los niños desconcierta a los tribunales, alarma a los especialistas y pone en entredicho la política de protección a la infancia en Santiago de Cuba.

Informes oficiales confirman que durante los últimos 12 años han llegado a la Casa de Atención y Protección a Niños, Niñas y Adolescentes de este oriental territorio cientos de menores con golpes, hematomas, quemaduras y otros daños infringidos por adultos, que en la mayoría de los casos pertenecen a sus familias o son sus representantes legales.