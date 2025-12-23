americateve

Santi Aldama logra récord personal con 37 puntos y Grizzlies derrotan a Jazz

SALT LAKE CITY (AP) — El español Santi Aldama encestó siete triples y anotó un récord personal de 37 puntos para llevar el martes a los Grizzlies de Memphis hacia una victoria de 137-128 sobre el Jazz de Utah.

El español Santi Aldama, de los Grizzlies de Memphis, busca enviar un pase en el duelo del martes 23 de diciembre de 2025 ante el Jazz de Utah (AP Foto/Rob Gray)
El español Santi Aldama, de los Grizzlies de Memphis, busca enviar un pase en el duelo del martes 23 de diciembre de 2025 ante el Jazz de Utah (AP Foto/Rob Gray)

Jaren Jackson Jr. contribuyó con 21 puntos, GG Jackson II añadió 18 y Jock Landale finalizó con 17.

Cam Spencer repartió un récord personal de 13 asistencias junto con 11 puntos, mientras que Aldama estableció su número máximo de la temporada con siete asistencias para ayudar a que los Grizzlies rompieran una racha de dos derrotas consecutivas.

Memphis disparó con un 56% de efectividad desde el campo y encestó 19 triples.

Kyle Filipowski lideró a Utah con 25 puntos y 13 rebotes, mientras que Keyonte George añadió 24 tantos. Taylor Hendricks logró un récord personal de 21 puntos al acertar siete de 10 tiros, mientras que Ace Bailey contribuyó con 17 unidades.

Los Grizzlies se alejaron al final del tercer periodo y se pusieron 111-101 cuando Jaren Jackson Jr. abrió el cuarto con una bandeja. Aldama anotó 16 puntos en el tercer cuarto para impulsar a Memphis.

