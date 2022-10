Pelea tumultuaria durante un concierto del repartero cubano conocido como "Bebeshito" en Santa Clara

Referente a lo ocurrido en la presentación, Oniel publicó en una de sus historias en Instagram que no sabe si volverá a Santa Clara

Referente a lo ocurrido en la presentación, Oniel publicó en una de sus historias en Instagram que no sabe si volverá a Santa Clara luego de lo ocurrido, hecho por el cual, además, tuvo unas palabras con la policía, según un video compartido por él en las redes.

“A mí me gustó mucho Santa Clara, hasta el momento del incidente todo estaba bien, pero nada, lo de volver lo veo bien difícil. La verdad no estoy para tanta violencia entre cubanos, nosotros mismos nos destruimos “el hombre que destruye a otro hombre es que está siendo destruido”, expresó el artista, argumentando, “cuiden lo poco que tienen, y fájense con los que tienen que fajarse”.

Varios videos de la bronca, fueron compartidos por el youtuber conocido como Un Marti To Durako, y los comentarios de los usuarios no se hicieron esperar.

Muchas personas cuestionaron que en eventos festivos ocurran este tipo de situaciones, e hicieron referencia a las necesidades de Cuba, y cómo algunos antillanos no se atreven a enfrentarse de la misma manera a la dictadura.

“Lo más triste es que cuando le quitan la corriente nadie hace eso, cuando no tienen qué comprarle a sus hijos nadie hace eso, que cuando comprar el euro caro nadie hace nada y ahí que gastaron hasta para entrar, forman todo eso”; “Si ese mismo valor lo tuviera para enfrentarse a la policía fuera un éxito ya Cuba fuera libre”; “Yo vivo en Santa Clara… cuando mataron al muchacho del Condado no hicieron ni pin…, la policía mete tremendos pie en el parque y en los lugares y no hacen na’…”

Todo parece indicar, que ni “Bebeshito”, ni los de su equipo salieron heridos, pues en un video compartido por el artista, un comentario de Day Llanes, quien se presenta en redes como abogada de la industria musical, refleja que “Gracias a Dios que mi team está bien!! ¡Bendiciones siempre y seguimos regalando música!!!”

