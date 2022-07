Padre del adolescente asesinado en Santa Clara desmiente la versión oficialista del régimen cubano

Perdí a mi hijo mayor de 17 años de edad tras una riña tumultuaria donde un agente del orden público innecesariamente lo asesinó y lo golpearon en el piso;, dijo el padre del joven tras ver las declaraciones oficiales.

En su declaración, Batista explica que hacía algún tiempo abrió una denuncia hacia la otra familia implicada en el incidente pues ya habían amenazado a su hijo con anterioridad, pero que la policía no actuó al respecto tras la denuncia.

;Veo a mi hijo tendido en el suelo muerto, yo estaba tirado en suelo sujetado por varios policías, perdí el control y me sacudí y logré zafarme de los policías que me sujetaban y fui a intentar salvar a mi hijo, fui a socorrerlo, pero no pude, se me cayó de las manos y salí de tras del policía, el cual también me disparó a los pies;, contó Batista.

El padre del menor aseguró que la policía usó las armas de fuego innecesariamente disparándole a su hijo dos proyectiles en el muslo y uno en el pecho que le atravesó el pulmón y le causó una hemorragia interna.

“Habían más opciones de desarmarlo sin la violencia usada por la policía porque yo mismo le hubiera quitado el machete y no hubiera pasado nada porque el problema no fue con la policía;, argumentó.

En su publicación de Facebook Batista les envió un mensaje a los medios oficialistas del régimen y en especial al locutor del NTV Lázaro Manuel Alonzo exhortándolos a emitir su versión como padre de la víctima.

“No va a quedar impune la fiscalía militar tendrá que ser imparcial y aplicar verdaderamente la justicia y el policía que asesinó a mi hijo tiene que ser juzgado con todo el peso de la ley y de no ser así seguiré tramitando hasta llega al presidente de la nación, de eso pueden estar más que seguro.

Carlos Martínez | americateve.com

