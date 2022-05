Madre desesperada graba el momento en que es desalojada junto con sus hijas a Santa Clara

Los agentes de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) llegaron a la casa sobre las dos de la tarde del propio domingo. Fabá Reyes colocó varios muebles detrás de la puerta; nunca pensó que la fueran a desalojar, porque supuestamente eso no sucede en Cuba.

“La gente que me estaba escribiendo me decía: no tengas miedo, que no va a pasar nada, la policía no se va a meter en eso. Ellos lo que intentan es asustarte para que salgas por tu propia voluntad”, recordó.

Todos estaban equivocados, porque estaban dispuestos a sacarla “por las buenas o por las malas”. “Había casi doce personas entre agentes de la Policía, de la Seguridad del Estado y los Boinas Negras. Todo fue muy rápido, rompieron la puerta y se lanzaron hacia mí. No intentaron convencerme de nada, me cogieron por el brazo, me golpearon por la nuca y me tiraron al piso”.

Zujeily Fabá Reyes recordó que mientras uno la inmovilizaba con las esposas, otros “fueron para arriba de mi niña que estaba grabando, por eso el video es tan corto”, precisó. “Le apretaron las manos, le quitaron el celular y las trancaron en un cuarto. Después le dijeron a mi mamá que si publicaba el video me iban a golpear y me iban a llevar presa”.

Además del maltrato físico, no faltó el verbal y psicológico. Según uno de los agentes, la culpa de que sus hijas estuviesen pasando por ese momento era su responsabilidad. “No hubieras parido, si no tenías casa”, le gritaron.

“Yo le dije; tú no sabes ni por lo que estoy pasando y le tiré una escupía. Me dieron una galleta, me cogieron por el pelo y me tiraron contra la pared. Luego me arrastraron por las escaleras sin zapatos hasta la patrulla”, relató.

En la unidad de policías, la amenazaron con acusarla por ocupar una vivienda de manera ilegal y quitarle la patria potestad de sus hijas. “En ningún momento buscaron una alternativa para ayudarme, todas las opciones que me daban era que entregara a mis hijas, algo que obviamente no haré”.

Fuente: periodicocubano.com