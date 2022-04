"Me estresa ver estas cosas. ¡Por Dios! Él es joven tiene todo el derecho del mundo a divertirse. Yo no soy comunista ni tengo nada que ver con temas políticos, pero es que estas publicaciones las veo tan estúpidas. Por Dios, en este país se hacen muchísimas cosas mal y nada de eso depende de él, él simplemente es nieto de… no el presidente del país", publicó Dany-Milans en sus historias de Instagram.